"Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будут достраивать на плаву / фото Clash Report

Второй построенный в Турции корвет типа Ada для ВМС Украины - "Гетман Иван Выговский" (F-212) - был спущен на воду в Стамбуле. Об этом сообщает Clash Report.

Корабль был заложен 18 августа 2023 года. Производитель корвета - Стамбульская военно-морская верфь и Николаевский судостроительный завод "Океан". "Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будут достраивать на плаву.

Первый корвет типа Ada для украинских ВМС, который получил название "Гетман Иван Мазепа", заложили 7 сентября 2021 и спустили на воду 2 октября 2022 года.

Видео дня

В мае 2024-го он вышел на испытания. Позже ВМС Украины обнародовали видео ходовых испытаний корабля. Уже скоро он может пополнить флот Украины.

Спущен на воду корабль 'Гетман Иван Выговский' для ВМС Украины (фото)

Корвет Ada - характеристики и возможности

Корвет Ada является частью проекта MILGEM, разработанного прежде всего для ВМС Турции. Отметим, что турецкие военно-морские силы уже ввели в эксплуатацию такие корабли.

Целью проекта Ada является создание современного литорального боевого корабля, который может проводить противолодочные операции и вести патрулирование в открытом море. Разработчики использовали в конструкции корвета принципы технологии стелс.

По данным из открытых источников, длина корабля составляет 99 м. Экипаж корвета - 93 человека с возможностью размещения еще 13-ти. В целом Киев заказал два корвета типа Ada с несколько видоизмененным проектом в сторону усиления ПВО.

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