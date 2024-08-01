Спущен на воду корабль 'Гетман Иван Выговский' для ВМС Украины (фото)

Он стал вторым корветом типа Ada, который построили для нужд украинских ВМС.

Второй построенный в Турции корвет типа Ada для ВМС Украины - "Гетман Иван Выговский" (F-212) - был спущен на воду в Стамбуле. Об этом сообщает Clash Report.

Корабль был заложен 18 августа 2023 года. Производитель корвета - Стамбульская военно-морская верфь и Николаевский судостроительный завод "Океан". "Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будут достраивать на плаву.

Первый корвет типа Ada для украинских ВМС, который получил название "Гетман Иван Мазепа", заложили 7 сентября 2021 и спустили на воду 2 октября 2022 года.

Видео дня

В мае 2024-го он вышел на испытания. Позже ВМС Украины обнародовали видео ходовых испытаний корабля. Уже скоро он может пополнить флот Украины.

Корвет Ada - характеристики и возможности

Корвет Ada является частью проекта MILGEM, разработанного прежде всего для ВМС Турции. Отметим, что турецкие военно-морские силы уже ввели в эксплуатацию такие корабли.

Целью проекта Ada является создание современного литорального боевого корабля, который может проводить противолодочные операции и вести патрулирование в открытом море. Разработчики использовали в конструкции корвета принципы технологии стелс.

По данным из открытых источников, длина корабля составляет 99 м. Экипаж корвета - 93 человека с возможностью размещения еще 13-ти. В целом Киев заказал два корвета типа Ada с несколько видоизмененным проектом в сторону усиления ПВО.

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