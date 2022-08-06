В Словакии после передачи МиГ-29 взамен ожидают от партнеров истребители F-16.

Братислава может передать Киеву свой парк из 11 военных самолетов МиГ-29. О готовности к переговорам ранее заявил министр обороны Словакии Ярослав Нодь. Но подчеркнул, что страна не просто подарит истребители, поэтому нуждается в замене или компенсации их стоимости от партнеров.

Чем закончились предыдущие намерения Европы передать Украине 70 самолетов и кто будет готовить украинских пилотов к управлению истребителями четвертого поколения, говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Это целая эскадрилья, применение этих самолетов не нуждается ни в переобучении персонала, ни в модернизаций аэродромной инфраструктуры, не требует закупки какого-то оружия, которого у нас раньше не было", - заявил Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.

История с передачей Украине авиации началась еще в начале российского вторжения. Тогда после намерений Европы передать украине 70 самолетов МиГ-29 и Су-25 Путин отдал приказ перевести ядерные войска России в особенный режим дежурства, и процесс забуксовал.

В Словакии после передачи МиГ-29 взамен ожидают от партнеров истребители F-16.

"Ситуация с передачей МиГ-29 - на них выводится система "свой-чужой", новые радары, новые системы авионики. То есть эти самолеты являются лучшими по сравнению с образцами, которые есть у Украины", - говорит военный эксперт Сергей Згурец.

В настоящее время ВСУ использует два типа истребителей - МиГ-29 и Су-27. Модернизированные словацкие МиГи значительно меньше Су-27.

Но эти самолеты, к сожалению, не решают задач по владению небом над Украиной, говорят в Командовании Воздушных сил. Ведь противник изменил тактику применения своей авиации - он не залетает на территории Украины, им достаточно иметь ракеты.

Свежим ветром для украинской авиации стал законопроект правительства США о выделении 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов по управлению истребителями четвертого поколения. По мнению экспертов, это говорит о серьезных намерениях Америки в дальнейшем передать Украине подобные самолеты, наиболее вероятным решением называют самолеты F-16 и F-15 Eagle.

Именно F-16 называют символом авиации четвертого поколения, ведь он состоит на вооружении 25 стран мира.

Ранее сообщалось, что ВВС Украины могут получить как F-15 Eagle в экспортном варианте, так F-16, которые идут на экспорт изначально. Наиболее вероятными считаются поставки именно F-16.

Это - многоцелевой самолет, который дает возможность наносить удары как по воздушным целям, так и по наземным. Он надежный, развивает большую скорость, высоту способен набирать вертикальным полетом.

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