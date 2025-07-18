В частности, при первой встрече с женщиной мужчина сразу замечает, какая от нее исходит энергия.

Эксперты назвали 11 вещей, которые мужчины замечают в женщине в первые 30 секунд, но не признаются в этом, пишет YourTango.

"Конечно, мужчины быстро замечают очевидные черты внешности женщины, от ее глаз до манеры одеваться, но есть и другие вещи, которые мужчины замечают в женщине в первые 30 секунд, но не признаются и не держат при себе. Эти небольшие замечания в конечном итоге многое говорят о его первом впечатлении о женщине и оставляют след, который определяет, захочет ли он продолжать знакомство с ней", - говорится в статье.

Вот какие 11 вещей мужчины замечают в женщине в первые секунды:

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Ее энергия. При первой встрече с женщиной мужчина сразу замечает, какая от нее исходит энергия. Будь то уравновешенный человек, который любит оставаться открытым и присутствующим в настоящем моменте, или более тревожный человек, который часто сомневается в себе, он сразу это заметит. Как объяснила психолог и исследователь Эмма Сеппяля объяснила, что наши тела обладают способностью обрабатывать сигналы от других людей.

Как она делает паузу перед тем, как заговорить. Мужчины могут заметить, что женщина не торопится, прежде чем заговорить, даже в эти короткие мгновения. Это показывает, что она настроена серьезно и не хочет говорить первое, что приходит в голову.

Ее самоуважение. Лицензированный психотерапевт Джон Ким отметил, что чувство собственного достоинства и высокая самооценка - это осознание и принятие себя таким, какой ты есть на самом деле, независимо от внешнего влияния или потребности в одобрении со стороны окружающих. И мужчина определённо сможет почувствовать и заметить, как женщина относится к себе.

Ее глаза. Мужчина сразу обращает внимание на глаза женщины с первых мгновений знакомства, но это не только форма и цвет глаз. Его внимание по-настоящему привлекает выражение ее глаз.

Ее руки. Это может показаться немного странным, но мужчина мгновенно обращает внимание на то, как выглядят руки женщины. Он пристально рассматривает не только ее руки, но и ногти. Но помимо ногтей, мужчина также обращает внимание на то, как она использует руки: свободно жестикулирует ли она во время разговора, держит ли их рядом или нервно играет ими, когда волнуется. Каждое движение ее рук рассказывает историю о ее характере.

Ее женственность. Мужчины способны сразу заметить мягкость в женщине, даже если не могут подобрать слов, чтобы описать, почему это так притягательно.

Ее доступность. Доступность не имеет ничего общего с тем, что женщина одинока и готова к знакомствам, а скорее с ее эмоциями и энергией. Мужчина хочет чувствовать, что ему нужно действительно приложить усилия и завоевать доверие женщины, а не просто получить его мгновенно, в первые секунды знакомства. Он хочет чувствовать, что вы открыты к знакомству, но не слишком скрытны, не возводите вокруг себя стены высотой в три метра и не предполагаете, что он в

Ее аромат. Еще до того, как мужчина успевает обмолвиться хотя бы одним словом, он уже может уловить запах женщины. Будь то аромат духов, шампунь и кондиционер, которыми она пользовалась для волос ранее, или даже запах её стирального порошка, мужчины способны уловить его сразу.

Ее уровень зрительного контакта. В первые мгновения знакомства с женщиной зрительный контакт может иметь гораздо большее значение, чем женщина может изначально осознать. Социальный психолог Фрэнк МакЭндрю объяснил, что зрительный контакт может сбивать с толку, поскольку он сигнализирует о том, что смотрящий на нас человек намерен каким-то образом повлиять на нас. Предполагаемое поведение может быть приятным и захватывающим или нежелательным и пугающим, но в любом случае взгляд другого человека побуждает нас к соответствующей реакции.

Ее смех. Из всех деталей, которые мужчина может заметить в первые мгновения знакомства с женщиной, ее смех может быть одним из самых притягательных.

Уважает ли он ее. С первых мгновений знакомства мужчина сразу замечает, как женщина говорит, что заставляет ее смеяться, и даже как она реагирует на шутки и легкие поддразнивания, которые он может ей подкинуть. Он смотрит не только на ее внешность, но и на ее личность. Он задаётся вопросом, сможет ли он быть рядом с ней самим собой. Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Current Psychology, показало, что люди, которые больше раскрывают свою истинную сущность своей второй половинке, меньше подвержены эмоциональному выгоранию. Быть по-настоящему искренним в отношениях означает оставаться верным своему самоощущению.

Напомним, ранее психолог рассказал, как "правильно" молчать после ссоры.

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