Если будет нужно, Путин рискнет стабильностьью внутри России, но продолжит уничтожать Украину.

Несмотря на выстановленный Дональдом Трампом ультиматум, Владимир Путин не намерен отказываться от своих целей в Украине и прекращать войну. В худшем для себя случае Путин начнет принудительную мобилизацию в РФ, но продолжит воевать. Об этом в статье для Foreign Affairs пишут профессор истории в Католическом университете Америки Майкл Киммидж и приглашенный научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Мария Липман.

Они отмечают, что за 25 лет своего правления Путин добился в России "почти зловещего спокойствия": в стране отсутствует какая-либо серьезная политическая оппозиция и публичная критика власти вообще. При этом населению дарована возможность заниматься своими делами, в том числе строить бизнес, без необходимости демонстрировать полную лояльность властям. Репрессии ограничены только теми, кто пытается бросить публичный вызов Кремлю.

"В результате, после четверти века у власти Путин привел Россию к равновесию. Жизнь в России теперь может быть успокаивающе предсказуемой, даже если иногда требует адаптации", – пишут аналитики.

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Полномасштабное вторжение в Украину задумывалась Путиным как "маленькая победоносная война", которая должна была лишь укрепить влияние России в мире и личный авторитет ее правителя. Однако спустя три с лишним года кровавой мясорубки война лишь ослабляет Россию, не принося ей никакой пользы. Но Киммидж и Липман не верят, что проблемы на фронте, давление Трампа и нарастающие проблемы в российской экономике вынудят Путина смириться с неудачей и заключить мир с Украиной.

"Если Путина подтолкнуть, он, вероятно, пожертвует равновесием в России ради массовой мобилизации и жестких принудительных мер. Возрождение России к величию может быть для Путина сизифовым трудом, но он пойдет на крайние меры, чтобы избежать поражения. В Украине Путин рискнет всем", – пишут они.

Однако и для Украины ситуация пока не выглядит катастрофической. Авторы статьи отмечают, что захваченные Россией территории не представляют стратегическую необходимость для выживания украинского государства, а все крупные города пока находятся вне досягаемости российской армии. И даже если предположить, что Трамп в итоге не выполнит свой же ультиматум, Украина по-прежнему сохраняет нарастающую поддержку Европы.

А между тем в самой России начинается настоящий экономический кризис, что публично признают даже в Кремле.

"Перед лицом этих усугубляющихся проблем Путин не отступает. (...) Россия не контролирует Украину, и любое урегулирование, которое оставляет Украину вне контроля России, будет равносильно поражению. На данный момент война, которую Путин развязал, чтобы остановить поворот Киева на Запад, только подтолкнула его туда. Это остается результатом, который Путин никогда не примет", – пишут Киммидж и Липман.

Аналитики уверены, что у Путина еще есть инструменты для продолжения войны, которыми он пока предпочитал не пользоваться. В частности он мог бы начать "жестокую" мобилизацию с суровыми наказаниями для тех, кто не желает служить. Это разрушит миф о "стабильности", который Путин так тщательно выстраивал все годы своего правления, но уничтожить Украину для него все равно важнее, отмечают эксперты.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, по данным западных СМИ, во время последнего телефонного разговора Дональд Трамп якобы призывал Владимира Зеленского начать контрнаступление на фронте, чтобы наказать Путина за строптивость. Правда в Белом доме это, конечно, не подтверждают.

Также мы приводили мнение военного аналитика Дмитрия Жмайло. Он отмечает, что в последнее время Китай стал все явственнее поддерживать российскую агрессию, и это придало Путину уверенности в своих силах.

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