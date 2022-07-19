Обучение украинских летчиков, многие из которых являются асами мирового уровня, уже утверждено.

Украинские военные летчики будут учиться использовать многоцелевые истребители F-15 и F-16 на американской авиабазе в штате Миссури. Палата представителей приняла проект закона о военном бюджете США, в части которого будет выделено 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков. В ближайшее время ожидается голосование в Сенате и далее президент США поставит свою подпись.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, агрессия России вынудила двигать все процессы намного быстрее. Уже давно стало очевидным, что Военно-воздушные силы Украины нужно срочно усиливать.

Пилот 1-го класса и полковник Юрий Булавка говорит, что ВВС Украины нужны современные самолеты, чтобы противостоять врагу. Американские Falcon, F-15 и F-16 и, может быть, F-18 - этого было бы достаточно, чтобы склонить преимущество на нашу сторону.

"Потому что эти самолеты имеют сильные бортовые радары, технологическое оборудование, а главное - ракеты с активной головкой самонаведения. У нас есть план действий для максимально быстрого переобучения пилотов", - заявил Булавка.

Один из главных лоббистов украинских интересов конгрессмен Дан Кинзингер поступательно отстаивает мнение о необходимости более жестких решений по российской агрессии и в частности по закрытому небу над Украиной. Без сильной авиации это очень трудно реализовать.

ВВС Украины могут получить как F-15 Eagle в экспортном варианте, так F-16, которые идут на экспорт изначально. Наиболее вероятными считаются поставки именно F-16. Это - многоцелевой самолет, который дает возможность наносить удары как по воздушным целям, так и по наземным. Он надежный, развивает большую скорость, высоту способен набирать вертикальным полетом.

Основное преимущество истребителей - они несут до 10,5 тонн полезной нагрузки и могут поражать цели как на море, так и на земле. Одна эскадрилья F-16 может сделать больше, чем 100 HIMARS. Ожидается, что Украина получит три эскадрильи. Процесс будет поступательным, но лед тронулся.

Недавно военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что России хватит ракет для обстрелов Украины до конца войны.

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