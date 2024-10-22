С такими дронами Украина могла бы эффективнее разрушать производственные мощности оборонного комплекса.

Украина нуждается в собственном аналоге ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире марафона телеканалов "Единые новости".

"Нам нужны украинские "Шахеды". И с этим у нас проблемы. Да, мы наносим удары, но, извините, нам нужен собственный "Шахед" с дальностью минимально 1,5 тысяч км и с боевой частью минимально 50 кг. Мы его имеем? К сожалению, до сих пор ничего подобного нет", - заявил Романенко.

Эксперт считает, что Украине надо направить деятельность в этом направлении.

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"Потому что это единственное наше средство влиять на российское производство оружия. Уничтожать производителей. Уничтожать аэродромы. Уничтожать какие-то такие объекты типа электрических станций, которые обеспечивают целые промышленные районы, где производят боевую технику", - подчеркнул эксперт.

При этом, говоря о случаях, когда дроны украинского производства долетали на большие расстояния, он сказал, что долететь - это лишь одно дело, а вынести одним ударом целый объект - это другое дело. У него спросили, что мешает Украине быть на одном уровне с Ираном или Россией в производстве дронов, похожих на "Шахед", однако Романенко отметил, что не может ответить на этот вопрос.

"С технологической стороны никаких проблем нет. У нас куча фюзеляжей этих шахедов, которые после РЭБа просто упали. Они целые... Я не говорю о том, что фирма "Антонов" могла бы разработать аэродинамическую форму лучше "Шахеда", но там идеальная конструкция. Там интегральная компоновка, фактически летающее крыло с огромными внутренними объемами для топлива и достаточной боевой частью, и сверх достаточной - это зафиксированная дальность (полета) 1 тысяча 500 км, а в целом, рекламную дальность дают 2 тысячи км", - сказал Романенко.

Он добавил, что на расстоянии 2 тысяч км у россиян в далекой Сибири расположены производства, которые не были под ударами.

"А из-за огромной территории россияне не способны обеспечить сплошное ПВО и даже сплошное радиолокационное покрытие для того, чтобы наблюдать за полетом наших дронов. Если бы мы имели такие беспилотники, мы были бы в одинаковых условиях. Они нам уничтожают инфраструктуру производства, и мы им делаем то же самое", - подчеркнул Романенко.

В этой связи, по его убеждению, без таких дронов Украина не находится в паритетных языках с РФ.

Производство "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает развивать особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане после того, как отдельные ее части переключились на военное производство, в частности, на иранские беспилотные летательные аппараты "Шахед-136". К 2025 году российские заводы на этой территории планируют увеличить производство до 6 тысяч единиц БПЛА в год (при текущих 4500 ед. в год).

Россия наращивает темпы производства беспилотников - в сутки враг производит более полусотни БПЛА, заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

Как пишет Associated Press, что их качество оставляет желать лучшего.

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