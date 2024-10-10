Россия, чтобы увеличить производство "Шахедов", пользуется услугами подростков, студентов и иностранных женщин.

Россия продолжает развивать особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане после того, как отдельные ее части переключились на военное производство, в частности, на иранские беспилотные летательные аппараты "Шахед-136". До 2025 года российские заводы на этой территории планируют увеличить производство до 6 тысяч единиц БПЛА в год (при текущих 4500 ед. в год), пишет Associated Press.

В просочившихся документах указано, что еще в начале войны Россия и Иран подписали сделку на сумму 1,7 миллиарда долларов на покупку Shahed 136. Сначала дроны поставлялись в РФ в разобранном виде, но вскоре производство было перенесено в "Алабугу". Этот завод, как сообщается, теперь является основным в России, по производству "Шахедов".

Эксперты сообщают, что в условиях рекордно низкого уровня безработицы, когда многие россияне уже или работали в военной промышленности, или воевали в Украине, или бежали за границу, руководство завода прибегло к помощи студентов профессиональных училищ и дешевой иностранной рабочей силы, так как найти рабочих было проблемой.

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В ходе расследования AP, стало известно, что "Алабуга" оказалась единственным российским производством, которое набирает женщин из Африки, Азии и Южной Америки для изготовления оружия.

По словам Дэвида Олбрайта, бывшего инспектора ООН по вооружениям, около 90% иностранных женщин, нанятых по программе "Алабуга Старт", работают над созданием беспилотников, особенно деталей, "которые не требуют особых навыков". Также в документах указано, что, если в 2023 году численность персонала составляла около 900 человек, то в 2025 году их количество увеличится до 2600 человек.

Чиновники проводили вербовочные мероприятия в Уганде и пытались набрать сотрудников в ее детских домах, говорится в сообщениях в Telegram-канале "Алабуги". Завод также привлекает рабочих из Алабужского политехнического техникума - расположенной неподалеку профессиональной школы-интерната для россиян 16-18 лет и 18-22 летних выходцев из Средней Азии, выпускники которой называют себя специалистами по производству беспилотников. По данным расследовательских изданий "Протокол" и "Разворот", некоторым из них всего 15 лет, и они жалуются на плохие условия труда.

Другие новости про российское производство

Ранее УНИАН сообщал, что российский ВПК страдает от острого дефицита рабочих рук. Путин "хвастался", что якобы за последние полтора года в оборонном секторе РФ было создано более полумиллиона рабочих мест, хотя это, по словам экспертов, не означает, что все они были заняты новыми работниками.

Кроме того, эксперт объяснил, как подорвать производство снарядов в РФ. По его словам, помешать производству довольно сложно - и делать это нужно не с помощью дальнобойных ракет, а в результате диверсий.

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