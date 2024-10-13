Отмечается, что россияне выпускают по Украине около 400 беспилотников типа "Шахед" в неделю.

Россия наращивает темпы производства беспилотников – в сутки враг изготавливает более полусотни БПЛА. Такое заявление сделал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

"Если говорить о возможном уничтожении около 400 беспилотников, которые находились в Ейске, то мы должны понимать, что речь идет о недельном запасе", – подчеркнул он в эфире телеканала "Мы - Украина".

Долинце отметил, что по данным первой недели октября, россияне выпускают около 400 беспилотников типа "Шахед".

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"То есть примерно 57 беспилотников они изготавливают в сутки. Всего за неделю это почти 400 беспилотников", – констатировал он.

Производство оружия в России

Армия РФ получила новую партию наземных роботизированных платформ "Курьер". Они уже успели засветиться на поле боя в Украине – "боевых роботов" РФ, оснащенных АГС-17, разгромили дронами воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура".

Тем временем Россия остановила производство своего единственного истребителя пятого поколения. Похоже, что западные санкции подавили поставки в Россию критического оборудования, без которого "производство Су-57 оказалось под угрозой".

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