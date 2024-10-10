Одной из причин является низкая квалификация рабочих, которые работают на производстве "Шахедов".

Россия значительно увеличила количество беспилотников, которые она может запустить в Украину, однако их качество оставляет желать лучшего.

Как пишет Associated Press, завод в Алабуге выполняет производственный план с опережением графика, в том числе и благодаря рабочим из других стран, в частности, из Африки . Однако качество беспилотников вызывает сомнения, в частности, некоторые эксперты считают, что причиной неисправностей являются производственные проблемы, связанные с неквалифицированной рабочей силой.

Так, по данным аналитиков, с начала войны в феврале 2022 года по 2023 год по Украине было запущено почти 4 000 беспилотников. При этом за первые семь месяцев 2024 года Россия запустила почти вдвое больше.

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"Анализ около 2000 атак "Шахед", задокументированных украинскими военными с 29 июля, проведенный AP, показывает, что около 95 % беспилотников не поражают видимых целей. Вместо этого они падают в реки и поля Украины, залетают в Латвию и падают на территории России или союзной Беларуси", - отмечает издание.

При этом до июля около 14% "Шахедов" поражали цели в Украине, согласно данным Института науки и международной безопасности в Вашингтоне.

Как отмечает аналитик института Дэвид Олбрайт, хотя такой большой процент неудач может свидетельствовать об улучшении противовоздушной обороны Украины, но также он может быть связан с низкоквалифицированной рабочей силой, и "плохим мастерством".

Кроме того, еще одним фактором такой низкой эффективности может быть то, что Россия использует "Шахеды"-"обманки", которые не несут взрывчатки. Москва может запускать такие беспилотники, чтобы перегрузить систему ПВО и заставить Украину тратить боеприпасы, позволяя другим БПЛА поражать цели, отмечает AP.

Атаки "Шахедов"

Сентябрь стал первым месяцем войны, когда Россия запускала по Украине дроны каждый день. Отмечается, что всего в сентябре противник выпустил по Украине 1339 ударных беспилотников. В среднем россияне запускали по 44 "шахеда" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября – 72.

При этом, как пишет AP, Россия обманом заманивает девушек из Африки на свои военные заводы в Татарстане, чтобы они собирали "Шахеды" для ударов по Украине.

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