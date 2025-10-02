Зеленский о поставках дальнобойных ракет для Украины: Решение за Трампом

Президенты Украины и США недавно говорили о перспективах предоставления дальнобойного вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом возможности предоставления Украине дальнобойного вооружения. Все зависит от персонального решения главы Белого дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам в Копенгагене перед началом встречи Европейского политического сообщества.

В частности, у главы государства спросили о сообщениях американских медиа о том, что США могут предоставить Украине разведывательные данные для дальнобойных целей.

"Мы говорили с Соединенными Штатами. Мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень хорошая встреча, очень продуктивный диалог, и мы говорили о дальнобойных ракетах, дальнобойном вооружении. Мы увидим. Все зависит от его решения. Это важно", - сообщил Зеленский.

Дальнобойное оружие для Украины

По данным западных СМИ, Соединенные Штаты намерены передать Украине разведывательные данные, которые позволят осуществлять удары вглубь территории России с использованием ракет большой дальности. Кроме того, США не будут против, если Украина будет атаковать энергетическую инфраструктуру в глубине российской территории.

Недавно Зеленский рассказал, что у Украины есть договоренность о закупке оружия в США через различные программы. Украинская делегация проведет все технические встречи в США.

Как известно, Украина просила США предоставить крылатые ракеты Tomahawk. По данным WSJ, в администрации президента США также рассматривают возможность предоставления Украине вооружения, что позволит поражать больше целей на территории страны-агрессора. Речь идет о поставках крылатых ракет "Tomahawk" и "Barracuda". В то же время окончательное решение еще не принято.

