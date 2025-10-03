Западные чиновники рассказали, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской ПВО. По словам чиновников, бомбардировки, которые направлены против украинских производителей БпЛА этим летом, стали ярким примером того, как РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot. Действительно ли это соответствует действительности и как нам противодействовать атакам врага в интервью УНИАН рассказал авиационный эксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Есть заявления, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км. Действительно ли РФ могла их модифицировать и каким образом?

Россияне сейчас стараются более тщательно относиться к разведданным и очень часто запускают эти ракеты там, где Patriot вообще нет. На 24 области у нас всего меньше десятка комплексов Patriot и один комплекс SAMP-T, который не подтвердил свою эффективность по баллистике.

Россияне ничего особенного в конструкции ракет не меняли. Сначала, пока у нас не было Рatriot, россияне просто запускали ракеты по классической баллистической траектории, потому что все равно мы не могли их достать. Но еще при проектировании этих ракет были предусмотрены возможности изменения направления полетов, то есть маневров, как на восходящей части баллистической траектории, так и на терминальном отрезке, когда ракета пикирует уже вниз, сверху вниз летит с огромной скоростью. Это усложняет программу, которая закладывается в навигационную систему ракеты. Поэтому сейчас россияне уже усложняют эти программы, максимально используют маневренные возможности ракеты, и это мешает нам их сбивать.

Второй момент: мы в среднем по одному подлетающему "Кинжалу" запускали четыре антиракеты. Сейчас мы не можем себе такого позволить, потому что нужны запасы ракет. Их нам дают в небольших количествах, потому что, во-первых, дорогостоящие, во-вторых, нет такого темпа выпуска.

Это тоже влияет, мы вынуждены сейчас пытаться сбивать одной-двумя ракетами. Вероятность сбития значительно уменьшается, поэтому у нас с этим проблемы. Математика этих процессов не зависит от героизма и мастерства.

А если о ретроспективе, то раньше россияне ставили на эти ракеты фальшивые цели, которые отстреливались, но их можно было легко отличить, поскольку они быстро теряли скорость. Ракета летит с огромной скоростью, а фальшивая цель легкая, начинает тормозиться воздухом и резко снижает скорость, их таким образом можно отличить на экране радара. Сейчас россияне решили отказаться от фальшивых целей. Вряд ли сразу стопроцентно отказаться, они должны дострелять запасы. Но была информация, что они ставят генераторы радиопомех на свои ракеты. И эти генераторы тоже создают проблемы, ставят имитационные или прямошумовые помехи. Это тоже мешает эффективно работать противоракетной обороне.

Системы Patriot являются единственными в арсенале Украины, которые могут сбивать российские баллистические ракеты?

Да, они являются единственными и далеко не все являются антиракетными. Мы получили от Израиля и от, кажется, Румынии, и от Германии ракетные комплексы ПАК-2. По ракетам он работает, а вот по баллистике эффективно работает только комплекс ПАК-3. ПАК-2 может просто сбить ракету, нанести повреждения, но боевая часть все равно упадет на землю. А ПАК-3 работает методом прямого попадания антиракеты в ракету. И он, как правило, инициирует подрыв боевой части в воздухе. ПАК-2 работает иначе.

А какие системы являются наиболее эффективными для сбития баллистики?

Израильские системы "Эрроу", "Праща Давида". Но их ни у нас, ни в Европе нет. Сейчас Германия договорилась, что она будет получать от Израиля эти системы. Германия закупила одну систему или несколько систем "Эрроу".

Относительно запасов ракет в РФ... сколько они производят ежемесячно?

С февраля прошлого года по февраль нынешнего года почти в 10 раз у них вырос выпуск "Шахедов". По выпуску ракет, ГУР сообщало, что по состоянию на август "Искандеров-М" выпускается 60-70, "Кинжалов" - от 10 до 15, "Искандер-К" - от 20 до 30. Х-101 соответствует темпу выпуска "Искандеров", то есть - 60-70. "Калибры" - 25-30. Переработка Х-22 до стандарта Х-32 - до 10 штук. "Оникс" и "Циркон" 20-30 вместе в месяц.

Президент Владимир Зеленский анонсировал мощное оружие от США. Как считаете, о чем идет речь?

Это ракеты Tomahawk, ракеты Barracuda. Пока что речь шла об этих двух типах. О JASSM речь не шла. Tomahawk - это семейство крылатых ракет большой дальности. У них дальность примерно до 1600 км. Хотя есть малые ракеты Tomahawk с дальностью всего 550 км. То есть, есть варианты этих ракет, они несут большую боевую часть, но малая дальность.

Tomahawk являются ракетами морского базирования. Что тогда нужно, чтобы запускать их?

Если дадут ракеты, то можно будет справиться с пусковыми установками. У них - контейнерный пуск. Морскую пусковую установку можно стационарно разместить в каком-то месте или поставить на грузовик. Было морское базирование, стало сухопутное базирование. Там главное проверка ракеты перед пуском. На корабле эта пусковая установка такого размера, что элементарно может быть установлена на серьезный грузовик типа КрАЗ. Главное, чтобы машина имела оборудование, которое способно загрузить программу полета в эту ракету

справка Валерий Романенко Авиационный эксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ). Он специализируется на истории авиации, современных авиационных технологиях и вопросах противовоздушной обороны. Как ученый и сотрудник музея, Валерий Романенко участвует в круглых столах и публичных мероприятиях НАУ, готовит доклады по истории авиастроения и просветительские материалы о выдающихся конструкторах. Благодаря сочетанию научной, экспертной и просветительской деятельности, Валерий Романенко является одним из самых заметных украинских специалистов в сфере авиации, к которому часто обращаются журналисты и общественные организации за разъяснением сложных вопросов безопасности и технологий.

