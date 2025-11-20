Он отметил, что применение украинских ракет "Гром-2" является для России более опасными.

Россия не признает, что удары по Воронежской области были нанесены ракетами ATACMS, чтобы не подтверждать, что Украина получает и дальше помощь от США. Об этом в эфире "Киев24" рассказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

Он отметил, что Украиной был осуществлен удар по пункту дислокации одной из российских дивизий в Воронежской области, по складам с боеприпасами.

"Взрывы были мощные, то есть ракеты попали в цель. Воронежский губернатор пытался рассказать, что только посыпались обломки и все нормально. Нет, для них не все нормально, а для нас все хорошо", - сказал Лакийчук.

Он добавил, что украинское командование говорит, что удары были нанесены именно американскими ракетами ATACMS, а россияне утверждают, что это не ракеты от США, а украинский "Гром-2".

"При этом надо вспомнить, что россияне долго всех убеждали, что "Гром-2" это нереальный украинский проект, что он не будет реализован. А тут они сами говорят, что украинцы бьют своим "Громом". В данном случае, для них стало важнее доказать, что американцы не помогают, не дают украинцам ракеты. Но надо понимать, что если бы действительно наш удар был нанесен украинской баллистической ракетой "Гром-2", то россияне должны были бы не радоваться, а плакать. Потому что если ATACMS в тех модификациях, которые нам предоставляли бьет на 150 км, то "Гром-2" летит на расстояние до 500 км", - отметил Лакийчук.

Эксперт не исключает, что удары могли быть согласованы с США. При этом он добавил, что в пакетах помощи, полученных от США за последнее время при новой администрации, ракеты ATACMS не значились.

По его словам, это могут быть остатки, полученные за время президентства Байдена или законтрактованные еще в 2024 - начале 2025 года, которые Трамп пытался приостановить. Он также добавил, что здесь трудно сказать насколько целесообразна консультация с Пентагоном относительно запусков этих американских ракет.

Удар ракетами ATACMS - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина 18 ноября сообщила, что нанесла удар по российской территории, используя американские ракеты ATACMS.

Издание Business Insider отмечает, что это первое публичное объявление о такой атаке с начала второго срока президентства Дональда Трампа.

В Генштабе ВСУ не предоставили подробностей об атаке, однако отметили, что ракеты большой дальности были использованы в "точном ударе".

"Заявление Генерального штаба появилось после месяцев сообщений о задержках в одобрении США ударов ATACMS по России. Поскольку пусковые установки и ракеты Украины американского производства, США требуют, чтобы Киев координировал свои цели с Пентагоном", - подчеркнули в Business Insider.

