Попович отмечает, что речь идет об ударе по военному полигону в Воронежской области.

Вероятно, что удар американскими ракетами ATACMS был нанесен по военному полигону в Воронежской области (РФ).

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV. "Была информация об обстреле полигона в Воронежской области. Как раз там было правильно ударить именно кассетной боевой частью, потому что речь идет о скоплении войск и большая площадь поражения", - подчеркнул он

При этом Попович ставит под сомнение, что российские зенитно-ракетные комплексы РФ могли сбить ракеты ATACMS.

"Они слабее сбивают баллистические воздушные цели, чем это делают Patriot. Так как они сбивают - подрыв боевой части на определенном расстоянии от воздушной цели и поражение этой цели шрапнелью - облаком обломков и поражающих элементов против баллистики слабо работает, а ATACMS это все же баллистическая ракета", - подчеркнул Попович.

Он отметил, что российские военные говорят об атаке не ATACMS, а украинскими ракетами "Гром-2", потому что не хотят признавать, что США позволили Украине бить по РФ своими ракетами.

"Чего россияне говорят о "Гром-2"? Потому что они все время ожидают действия украинской баллистики. И нам бы хотелось, чтобы украинская баллистика начала работать и давно этого ожидаем, но нет оснований сейчас строить конспирологию по этому поводу. Россиянам выгоднее говорить, что это "Гром-2", потому что если это ATACMS, то тогда надо признать, что американцы по крайней мере не против использования этих ракет по территории РФ, а соответственно уже нет никаких запретов", - сказал эксперт.

При этом Попович напомнил, что были условия, что нельзя использовать американское вооружение для ударов по территории РФ.

"А если применены ATACMS, то это были данные разведки США, разрешение и нет никаких проблем для использования. И это свидетельствует, что есть поставки этих ракет Украине", - подчеркнул Попович.

Ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года при президентстве Джо Байдена Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS.

Тогда в Силах обороны отмечали, что украинские войска ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области. Цель успешно была поражена.

