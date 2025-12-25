7 высокоточных боеприпасов, которые истребитель F-35 использует для наземных ударов

В перечень попала и бомба GBU-53 StormBreaker.

Американский истребитель F-35 Lightning II может нести широкий спектр высокоточного оружия – от лазерных управляемых бомб до дальнобойных крылатых ракет.

Они позволяют самолету наносить точные удары по различным целям при любых погодных условиях, рассказывает ресурс Wion. Истребитель также может выполнять задачи на расстоянии, при этом оставаясь невидимым и маневренным на поле боя. Ресурс рассказал о вооружении, которое использует самолет F-35 для наземных ударов.

Управляемая бомба GBU-12 Paveway II

GBU-12 Paveway II – это лазерная управляемая бомба весом более 220 килограммов. Ее пилоты F-35 используют для точных ударов по наземным целям.

"Бомба следует за лазерным лучом, отраженным от цели либо от самого F-35, либо от передового наблюдателя. По данным военных источников, GBU-12 уничтожает танки, бронированные машины и стационарные сооружения", – говорится в материале.

Истребитель F-35 может нести до четырех бомб GBU-12 на каждом внешнем подвесном пункте.

Бомба GBU-24 Paveway III

GBU-24 Paveway III – это лазерная управляемая бомба весом примерно 900 кг, обеспечивающая большую разрушительную силу, чем GBU-12. Она использует тот же принцип лазерного наведения, но с усовершенствованными системами поиска. Это обеспечивает более высокую точность ударов в сложных условиях.

"F-35 может нести несколько бомб GBU-24 для разрушительных ударов по наземным целям. По данным авиационных источников, GBU-24 эффективно пробивает укрепленные цели и бункеры", – добавляют авторы.

Бомбы GBU-31 и GBU-32 JDAM

Боеприпасы Joint Direct Attack Munitions (JDAM) превращают обычные бомбы в "умное" высокоточное оружие с помощью GPS и инерционных навигационных систем.

Что касается веса, то GBU-31 JDAM весит около 900 кг фунтов, а GBU-32 – около 450 кг. Оба автономно наводятся на цели без необходимости лазерного наведения или вмешательства пилота после самого пуска.

Эти бомбы могут работать при любых погодных условиях. На борту истребителя F-35 может быть несколько конфигураций JDAM внутри и снаружи.

Бомба GBU-39 SDB

Это бомба малого диаметра, которая весит всего около 115 килограммов. При этом она имеет полную систему наведения.

Истребитель F-35A способен нести четыре GBU-39 на каждом оружейном отсеке. Сама же бомба использует GPS/INS-наведение, подобное JDAM.

Боеприпасы SDB могут проникать в укрепленные конструкции противника, несмотря на меньший размер боеголовки.

Бомба-планер GBU-53 StormBreaker

GBU-53 StormBreaker – это бомба, которая сочетает в себе GPS-наведение с технологией изобразительного искателя и интегрированной системой наведения. Она может преодолевать 40 километров от места запуска и использует двухрежимное наведение: сочетание GPS с миллиметровой волной, обнаруживающей движущиеся цели.

"F-35 может нести несколько боеприпасов StormBreaker внутри, сохраняя при этом стелс-профиль", – пишет ресурс.

Крылатая ракета SPEAR 3

Ракета SPEAR 3 превращает истребитель F-35 в платформу для ударов на большие расстояния. Она летит, руководствуясь GPS/INS и контурами местности, а ее дальность достигает более 100 километров.

"Европейские заказчики F-35 особенно полагаются на SPEAR 3 для выполнения задач удара на расстоянии. Согласно сообщениям оборонных ведомств, варианты F-35B и F-35C получили возможность интеграции SPEAR 3. Ракета сохраняет преимущества стелс, что позволяет осуществлять удары на расстоянии, оставаясь необнаруженной", – акцентируют авторы материала.

Отмечается, что типичная конфигурация вооружения F-35 для удара включает две ракеты AMRAAM, две ракеты Sidewinder и шесть бомб JDAM весом 900 кг.

Истребитель F-35 – интересные факты

F-35 – это американский многоцелевой истребитель пятого поколения от компании Lockheed Martin. Этот самолет известен своей малозаметностью, универсальностью, передовой авионикой.

Он является одним из самых современных и самых дорогих истребителей в мире. Его стоимость оценивается в более 80 миллионов долларов. По состоянию на октябрь 2025 года было построено 1245 таких истребителей.

Его длина составляет 15,67 м, а размах крыла – 10,7 м. Максимальная взлетная масса равна около 31 800 кг. Истребитель может развивать скорость 1 930 км/ч.

