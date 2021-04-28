Украинские ракетчики провели тактико-специальные учения по противодействию условному противнику в Херсонской области.

На Херсонщине экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения.

Об этом сообщает командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, во время тактико-специальных учений экипажи вышли в район боевого применения и произвели топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам загрузки на корабле морского десанта условного противника, а также условного тактического десанта на вертолетах.

"В ходе тренировки расчеты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", - рассказал Наев.

Отмечается, что после первого этапа учений военные-ракетчики продемонстрировали быстрый отход и смену огневых позиций. В завершение экипажи под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

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Автор: Александр Топчий