Машина так и не была продана или экспортирована в большом количестве.

Боевая машина пехоты БМПТ-72, известная как "Терминатор-2" является разработкой "Уралвагонзавода", который выпустил большинство танков для Советского Союза, а затем и для России, в том числе танки Т-90 и Т-14 "Армата". Как пишет для портала 19fortyfive военный эксперт, консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон, она позиционировалась как уникальная "машина огневой поддержки танков", однако столкнулась с проблемами из-за российской оборонной политики и проблем с экспортом.

"Самой большой проблемой, с которой они столкнулись, было то, что проектирование БМП на танковом заводе "привело их непосредственно к конфликту с мафией оборонных предприятий в России, которые производили давно существующие БМП и БТР", - сказал московский аналитик оборонной промышленности в комментарии 19FortyFive.

Создание БМПТ-72 "Терминатор"

Идея ее создания родилась из опыта российской армии во время Первой чеченской войны на Северном Кавказе. Тогда во время городских боев в Грозном российские войска понесли значительные потери в боевых машинах из-за тактики партизанской войны, применяемой чеченскими сепаратистами.

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При разработке машины учитывалось, что на театре военных действий БМП выжить не сможет, а вот основной боевой танк - вполне. В таких условиях гораздо важнее было иметь машину, способную защитить жизнь пехотинцев, находящихся внутри, и в то же время способную отражать угрозы с коротких дистанций.

"Преимущество такой машины, как БМПТ-72, заключается в том, что она обладает всеми защитными свойствами основного боевого танка, но при этом способна поражать цели на малой дистанции и выживать в городских условиях. В то же время вооружение машины позволяет ей бороться с полным спектром боевых средств: основными танками, боевыми машинами пехоты, пехотинцами и боевыми группами с управляемыми ракетами", - отмечает эксперт.

Кроме того, БМПТ-72 имеет усовершенствованную систему управления огнем и лучшую защиту башенного вооружения по сравнению с оригинальной моделью БМПТ. Кроме того, конструкторы предложили различные варианты двигателей и новые конфигурации, в которых экипаж сокращен до трех человек.

БМП оказалась не нужна

При этом эта машина так и не была продана или экспортирована в большом количестве.

"Сомнительно, что она увидит широкое производство в связи с требованиями войны в Украине, где российским военным требуется как можно больше машин, поставленных в кратчайшие сроки. Такие элегантные решения, как БМПТ, в наше время не нужны", - отмечает эксперт.

Однако несмотря на ограниченное применение, БМПТ-72 оказала влияние на российскую бронетанковую доктрину и вдохновила на создание аналогичных конструкций на базе более новых платформ, таких как Т-14 "Армата", отмечает он.

Ранее эксперт объяснил, почему передовой российский танк Т-14 "Армата" не способен воевать в Украине.

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