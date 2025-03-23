Модернизированные российские танки Т-90 все еще проигрывают в Украине, - экс-консультант Пентагона

Несмотря на то, что Россия пыталась технологически модернизировать эти танки, они еще все неудачно проходят испытания реальной войной.

Российский танк Т-90 проходит проверку реальностью на фронте в Украине. Впрочем, эта машина все еще проигрывает противнику, пишет военный эксперт, экс-консультант Пентагона Крис Осборн для 19FortyFive.

Реактивная броня, композитные материалы, усовершенствованные тепловизионные прицелы, дымовые гранаты и способность глушить противотанковые ракеты - все эти характеристики заявлены как составляющие российского танка Т-90М.

Однако, несмотря на заявленные преимущества, Т-90М понес значительные потери в Украине. Масштабное уничтожение танков и бронетехники вызвало международное внимание, поскольку украинские силы эффективно применяют противотанковое оружие и тактические маневры.

Видео дня

Провал Т-90М вызывает особый интерес из-за многочисленных модернизаций, которые россияне внедряли в этот танк в течение лет.

Некоторые обновления Т-90М имеют аналогии с модернизацией американского танка Abrams. Например, 125-мм гладкоствольная пушка Т-90М может использовать осколочно-фугасные противотанковые (HEAT) и осколочные (HE-FRAG) снаряды для поражения живой силы противника.

Подобный подход наблюдается и у Abrams, который может стрелять многофункциональными противотанковыми снарядами (MPAT), HEAT-снарядами и специальными "канистрами", выпускающими осколочные элементы для уничтожения групп противника.

Модернизация Т-90М

Т-90 был принят на вооружение в 1993 году, но вопрос об эффективности его модернизации остается открытым. По сообщениям, этот танк имеет усовершенствованные средства защиты, в частности оптико-электронную систему "ТШУ-1-7-Штора-1", которая мешает лазерному наведению ПТУР и работает как электрооптическое средство помех.

Особое внимание привлекает оснащение Т-90М современными тепловизионными прицелами, которые позволяют улучшить точность наведения на больших дистанциях.

Например, Abrams v3 оснащен инфракрасным сенсором FLIR, способным передавать высокоточные изображения целей на различных расстояниях.

"Т-90 оснащен системой оптико-электронного противодействия ТШУ-1-7 "Штора-1", которая предназначена для нарушения лазерного целеуказания и дальномеров приближающихся ПТРК.

Т-90 также оснащен системой лазерного предупреждения, которая предупреждает экипаж танка, когда по нему стреляют.

"Штора-1" - электрооптическое средство помех, которое создает полуавтоматические помехи противнику на противотанковые управляемые ракеты прямой видимости, лазерные дальномеры и целеуказатели.

"Штора-1" на самом деле является системой "мягкого убийства", или системы противодействия. Он наиболее эффективен, когда используется в тандеме с жесткой системой убийства, такой как Arena", - говорится в эссе FAS Military Analysis Network.

Вооружение Т-90М

FAS также отмечает, что гладкоствольное орудие Т-90 может использовать снаряды с предохранительным подрывом, что напоминает современные боеприпасы с воздушным подрывом. Кроме того, Т-90 способен применять управляемую ракету Refleks, которая может поражать бронированные цели и низколетящие вертолеты.

"Ракета (Refleks), которая может пробивать 700 мм RHAe на расстоянии до 4000 метров, дает Т-90 возможность поражать другие машины и вертолеты, прежде чем они смогут поразить Т-90. Компьютеризированная система управления огнем и лазерный дальномер в сочетании с новым теплоприцелом наводчика Agave позволяют Т-90 поражать цели в движении и ночью", - говорится в сообщении FAS.

Однако, несмотря на эти заявленные характеристики, танки Т-90 продолжают уничтожаться на поле боя. Украинские противотанковые ракеты, атакующие бронетехнику сверху, указывают на слабое место в системе защиты танка - отсутствие круговой активной обороны.

Видео, опубликованное Newsweek, подтверждает этот факт: кадры показывают, как российский Т-90 взрывается в результате попадания ракеты сверху.

Несмотря на заявления о модернизации, остается открытым вопрос, смогла ли Россия усовершенствовать Т-90М настолько, чтобы он мог конкурировать с последними версиями американских Abrams, которые получили значительные технологические обновления за последнее десятилетие.

Танк Т-90М: справка

Т-90М является модернизацией танка Т-90, который в свою очередь представляет собой глубоко модернизированный Т-72.

Россияне никогда не скупились на эпитеты относительно Т-90М, называя танк "передовым" и "умным". Впрочем, российско-украинская война быстро продемонстрировала слабые места этого танка.

Как выяснилось, он очень уязвим из-за конструктивных недостатков, присущих советской школе танкостроения. Речь, в частности, об устаревшей системе автоматического заряжания, которая делает Т-90М склонным к детонациям боеприпасов.

Также на некоторых видео можно видеть, как башня Т-90 выходила из строя и начинала хаотично двигаться в разные стороны.

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