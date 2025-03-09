Танк оказался "слишком продвинутым" для использования в жестокой боевой обстановке.

Российский танк Т-14 "Армата", несмотря на свою передовую конструкцию и сложные характеристики, не справился с практическими боевыми сценариями в Украине. Об этом пишет в статье для портала 19fortyfive консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.

Как напоминает эксперт, танк Т-14 был с помпой представлен еще в 2015 году на ежегодном параде в честь Дня Победы в Москве, однако сломался во время шествия бронетехники прямо на Красной площади.

Эксперт отмечает, что танк оказался "слишком продвинутым" для использования в жестокой боевой обстановке Украины. Его тяжелая оцифровка и дорогие датчики, разработанные в соответствии с западными стандартами безопасности, оказались крайне уязвимыми и дорогостоящими в реальных боевых условиях.

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"Как один из этих сверхдорогих итальянских спорткаров, стоящих в выставочном зале, Т-14 обманчиво кажется механическим чудом. Но так будет до тех пор, пока вы не начнете ездить на нем, и тогда недостатки его высокотехнологичного дизайна развеют любые иллюзии относительно его практичности", — сказал 19FortyFive руководитель украинской оборонной компании.

T-14 был "новейшей" конструкцией, и его системы были серьезными отклонениями от предыдущих конфигураций российских танков. Его часто описывают как "высоко компьютеризированный" — настолько, что он мог работать как беспилотный танк.

"Но это значительное увеличение оцифровки платформы создало немало проблем с надежностью. Танк может похвастаться впечатляющим набором различных датчиков, но они уязвимы для условий боя и подвержены влиянию суровой среды", - отмечает эксперт.

Эта уязвимость еще больше подчеркивает другую проблему: стоимость танка.

T-14 Armata оценивается в 5–9 миллионов долларов за экземпляр. Сергей Чемзов, Глава национального оборонно-промышленного консорциума "Ростех" официально заявил, что Т-14 "слишком дорогой" для использования в Украине.

"Армате" пришлось бы противостоять ордам беспилотников и разнообразному арсеналу противотанковых ракет, используемых украинцами, так что, по словам Чемезова, "российским военным проще купить старые Т-90" — основной боевой танк предыдущего поколения — чем размещать Т-14 в Украине.

"Похоже, это судьба танка, как сейчас, так и в будущем. Уровень потерь в высокоуровневых конфликтах и ​​потребность в более простом, легко ремонтируемом оружии делают Т-14 "Армата" непрактичным", - отмечает эксперт.

Проблемы российского вооружения

Российские истребители МиГ-31, которые запускают по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал", отличается высокими расходами на техническое обслуживание и плохой маневренностью. Однако заменить их помешали бюджетные ограничения и продолжающаяся война.

Также Россия заявила о намерении построить 100 000-тонный авианосец "Шторм" с ядерной силовой установкой и истребителями-невидимками. Однако эксперты утверждают, что у страны нет опыта, ресурсов и технологий, чтобы сделать это реальностью.

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