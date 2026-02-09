Если Украина получит Gripen или Rafale, может возникнуть одна серьезная проблема, - эксперт

Храпчинский подчеркнул, что необходимо увеличить количество учебных заведений, которые готовят пилотов, и призывать учиться в них.

Может случиться так, что Украина получит дополнительные самолеты, но у нас не будет достаточно пилотов для них. Об этом в эфире Radio NV сказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Отвечая на вопрос о договоренностях по поставке Украине 150 самолетов Gripen и 100 Rafale, он подчеркнул необходимость увеличения количества учебных заведений, которые готовят пилотов.

"Мы говорим не только о европейских возможностях, но и о наших, украинских. Потому что мы едем по городу и видим плакаты с призывом в различные военные корпуса, но не видим, например, чтобы призывали в авиационные институты, которые обучают пилотов. Условно говоря: "Стань пилотом "Рафаля" в 2030 году", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что это как раз было бы уместно, ведь именно четыре года обучения уйдет на то, чтобы подготовиться к полетам на этом самолете.

"Наступит время, когда мы сможем получить такие самолеты, но не будет достаточно пилотов и снова будут какие-то внешние проблемы", - подчеркнул эксперт и добавил, что это хорошая перспектива, но к ней "нужно готовиться уже сейчас".

Самолеты Gripen и Rafale для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Defence Express отметили, что, как следует из заявлений президента Украины Владимира Зеленского, государство планирует вооружиться 150 истребителями Gripen и 100 Rafale.

Военный портал обращает внимание на то, что в мире только около десяти стран имеют более 250 современных истребителей поколений 4+, 4++ и 5. В этот список входят Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан, Турция и Египет. В Европе же, без учета Турции, ни одно государство не имеет столь многочисленного и современного авиапарка.

