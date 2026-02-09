Когда закончится срок службы советских самолетов, которые имеет Украина: ответ эксперта

У Украины не должно возникнуть проблем с переходом на современные самолеты, считает Долинце.

Срок службы самолетов советских времен, которые Украина имеет на вооружении, завершится примерно в 2030 году. Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, комментируя планы Украины по получению в течение 10 лет 150 истребителей Gripen и 100 Rafale.

"Когда мы говорим о 250 самолетах, мы должны понимать, что в целом речь идет об относительно современных машинах. То есть о машинах, которые соответствуют существующим требованиям поля боя и тем вызовам, которые есть именно в воздушной составляющей ведения войны. Во-вторых, в целом это количество, которое соответствует требованиям стратегической защиты и преимуществу в воздушной составляющей. Ведь еще советские МиГ-29, Су-25 и т.д., которые используются, надо быть объективными, - срок их службы с учетом высокой интенсивности эксплуатации последних лет реально заканчивается где-то в 2030 году", - сказал Долинце.

Также, по его словам, самолеты F-16, которые Украина сегодня имеет на вооружении, не являются новыми машинами. Хотя они и прошли несколько модернизаций, срок их эксплуатации составит где-то еще 5-10 лет, считает эксперт. Он не исключает, что некоторые из них можно будет модернизировать или восстановить для дальнейшего использования, но это дополнительно продлит срок их службы не более, чем на 5 лет.

Видео дня

Однако нужно понимать, добавил Долинце, что даже сейчас эти борта относятся к поколению 4+ и уступают более современным средствам. Что касается получения указанных 250 современных самолетов, то на это нужно не менее 10 лет при условии соответствующего финансирования.

Как отметил Долинце, в Украине не должно возникнуть проблем с переходом на современные самолеты, потому что существуют западные платформы для стандартизации, которые созданы именно для того, чтобы обеспечить унификацию использования западного вооружения странами, которые его имеют. Специалист добавил, что нужно будет проводить обучение экипажей, переоснащение материально-технической базы, на что сейчас есть достаточно времени.

Самолеты Gripen и Rafale для Украины

Напомним, аналитики Defence Express отметили, что, как следует из заявлений президента Владимира Зеленского, Украина планирует вооружиться 150 истребителями Gripen и 100 Rafale. В мире только около десяти стран имеют более 250 современных истребителей поколений 4+, 4++ и 5. Это - США, Китай, Россия, Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан, Турция и Египет. В Европе, без учета Турции, ни одно государство не имеет столь многочисленного и современного авиапарка.

Вас также могут заинтересовать новости: