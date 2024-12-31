Члены Альянса выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией.

Североатлантический Альянс усилит военное присутствие в Балтийском море для сохранения бдительности и предотвращения новых инцидентов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи членов Альянса в штаб-квартире НАТО для консультаций по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Отмечается, что повреждение подводных кабелей между Эстонией и Финляндией является лишь одним из ряда инцидентов, которые рассматриваются как возможные диверсии:

"Члены Альянса также рассматривают другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры".

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