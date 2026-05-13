Польша создала подводный дрон 'Пиранья': на что он способен

Поляки обеспокоены инцидентами с подводными кабелями в Балтийском море.

В Польше успешно испытали подводный дрон Pirania, предназначенный для проведения наблюдательных миссий на подводных коммуникациях в Балтийском море. Об этом сообщает Defence 24.

Аппарат был создан совместно учеными Гданьского политехнического университета и специалистами компании Radmor. Во время испытательной миссии в середине апреля дрон спустили на воду с задачей найти определенные подводные объекты, идентифицировать их с помощью гидролокатора и камеры, а затем безопасно вернуться на место запуска.

Дрон успешно выполнил поставленные задачи и вернулся к точке запуска без затруднений, что стало его первым успешным результатом в реальных, а не лабораторных условиях.

Как отмечает Defence 24, "Пиранью" создали в ответ на растущие угрозы для подводной инфраструктуры в Балтийском море и необходимость контроля над ней. Новый подводный дрон частично основан на технологиях уже существующего подводного робота Głuptak, который используется ВМС Польши для обезвреживания морских мин.

"Пиранья" имеет длину 140 сантиметров, весит примерно 50 килограммов и имеет модульную конструкцию. Последнее означает, что аппарат собирается из готовых компонентов по принципу конструктора и может быть легко модифицирован под различные специфические задачи путем простой замены отдельных элементов. Благодаря этому дрон можно использовать для широкого спектра задач не только в оборонных, но и в коммерческих целях.

Инциденты с подводной инфраструктурой в Балтике

Как писал УНИАН, после полномасштабного вторжения РФ в Украину произошла серия инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море. Одним из самых масштабных инцидентов стали взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года. Серия мощных подводных взрывов повредила три из четырех ниток газопроводов.

В октябре 2023 года произошло повреждение эстонско-финского газопровода Balticconnector и подводных коммуникационных кабелей. Власти Эстонии не исключали, что эти инциденты могут быть связаны между собой.

В 2024–2025 годах зафиксирован ряд повреждений подводных кабелей. В конце 2024 года был поврежден энергокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией – инцидент связывали с действиями судов "теневого флота" РФ, после чего Финляндия задержала соответствующий танкер. Месяц спустя повредили еще один кабель между Латвией и Швецией. В феврале 2025 года произошел обрыв российского подводного кабеля, соединяющего Калининград с Санкт-Петербургом.

