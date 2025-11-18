Системы Skyranger 35 предназначены для перехвата различных беспилотников, включая российские "Герберы" и "Шахеды".

Уже на следующей неделе в Украину поступит первая немецкая башенная система ПВО Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1. Об этом сообщил генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

"В рамках презентации CMD 2025 компании Rheinmetall генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер только что объявил, что первая самоходная зенитная установка Skyranger 35, установленная на шасси Leopard 1, будет поставлена в Украину уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Rheinmetall поставит в Украину партию Skyranger 35 в рамках контракта на сумму в несколько сотен миллионов евро, который оплатила неназванная страна Европейского Союза с помощью замороженных российских активов.

Видео дня

Как пишет Defense Express, такие быстрые темпы поставок этих систем возможны благодаря тому, что нужно изготовить только саму зенитную башню, в то время как шасси будет взято из уже имеющихся на хранении танков. Танки же могут быть непригодны для поставки в обычном варианте из-за технического состояния.

Также в издании напомнили, что Украина уже использует танки Leopard 1 и другие машины на их базе, включая зенитные самоходные установки Gepard. Skyranger 35 же прежде всего предназначены для перехвата различных беспилотников, включая российские "Герберы" и "Шахеды".

В издании добавили, что системы Skyranger 35 также могут сбивать и крылатые ракеты. Такая возможность была проверена на похожем зенитном артиллерийском комплексе Skynex.

Кроме того, пока неизвестно, сколько единиц Skyranger 35 получит Украина. Более того, сама Германия собирается приобрести сотни таких систем для усиления своей армии, подчеркнули в издании.

Skyranger 35 - справка УНИАН

Напомним, что Skyranger 35 является башенной системой противовоздушной обороны малого радиуса действия, которая разработана немецким концерном Rheinmetall. Она оснащена 35-мм пушкой, а башня может подниматься на 85° с поворотом на 360°.

Вес башни с дистанционным управлением составляет 4,25 тонны в загруженном состоянии и управляется двумя операторами внутри транспортного средства. Skyranger 35 может быть установлена на шасси различных транспортных средств, включая танки и БТР.

Пушка Skyranger 35 оптимизирована для ведения огня боеприпасами AHEAD. Она способна поражать обычные, а также низколетящие, медленные и малые воздушные угрозы, включая дроны.

В Украине запустили в производство дрон-перехватчик "Шахедов"

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинский дрон-перехватчик "Octopus" был запущен в серийное производство в нашей стране. Он поделился, что это украинская технология перехвата "Шахедов", разработанная ВСУ и проверенная в бою. По его словам, дрон-перехватчик работает ночью, под глушением и на низких высотах.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: