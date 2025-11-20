Он отмечает, что эта система разносторонняя, но наиболее эффективна против "Шахедов".

Применение системы Skyranger 35 может быть разносторонним, так как она позволяет работать как по вертолетам, обнаруживая его за 30 км, так и против "Шахедов". Об этом заявил в эфире "Киев24" авиационный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что эти системы будут работать на танках "Leopard1". По его словам, сейчас у россиян появился "Шахед 107", который существенно нагружает нашу ПВО, поэтому нам нужно искать решение, чтобы можно было быстро передвигаться с этой установкой.

"Почему именно база "Leopard1"? Не только потому, что их очень много, но и дополнительно из-за того, что гусеничное шасси позволяет заезжать в довольно сложные места, там, где автомобильное не может проехать. Эта система позволяет качественно работать по воздушным целям на высоте 3 километра, но все же лучшее применение на расстояние до 2,5 км. Поэтому радиус действия ограничен, поэтому этих систем должно быть много, чтобы формировать качественное эшелонированное прикрытие нашей территории", - подчеркнул Храпчинский.

Эксперт рассказал, что за счет камеры захвата система имеет возможность работать в зоне близко к линии боевого соприкосновения, потому что не надо включать средства радиолокации.

По его словам, Skyranger 35 - неплохая система, но Европе надо существенно увеличивать количество и объемы ее производства, чтобы перехватывать воздушные цели.

Храпчинский отметил, что установки Skyranger 35 наиболее эффективны против "Шахедов". При этом отметил, что эта система может прикрывать не только стратегические и важные объекты, населенные пункты, но и дополнительно может быть низшим эшелоном, который может прикрывать, например, "Patriot", "SAMP/T" и другие системы ПВО.

Skyranger 35 - это зенитная самоходная установка калибра 35-мм, которая может использовать снаряды с программируемым подрывом. Это позволяет с минимальным расходом боеприпасов гарантированно поражать воздушные цели на дальности до 4 км.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер сказал 18 ноября, что уже на следующей неделе в Украину поступит первая немецкая башенная система ПВО Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1.

Отмечается, что Rheinmetall поставит в Украину партию Skyranger 35 в рамках контракта на сумму в несколько сотен миллионов евро, который оплатила неназванная страна Европейского Союза с помощью замороженных российских активов.

