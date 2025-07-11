Стратегия россиян - истощать украинскую систему ПВО, пояснил Павел Нарожный.

Россия хочет выйти на показатель 1000 запущенных "Шахедов" в сутки, однако это не означает, что враг будет атаковать таким количеством ударных БПЛА каждую ночь. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Павел Нарожный - военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта".

"С большой вероятностью, как это будет, если они дойдут до этой цифры в 1000 штук. Это раз в 3-5 дней будет 1000 дронов за одну ночь, не все из них будут "Шахедами", где-то половина будет ложными целями. И каждый день будет 30-60 штук такого плана", - сказал Нарожный.

Эксперт пояснил, что Россия будет наносить ежедневные удары "Шахедами" небольшими группами, чтобы сковывать украинскую систему ПВО.

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"Чтобы мы не могли отвести ПВО, чтобы ребята, которые ежедневно сбивают эти "Шахеды" не могли отдохнуть, расслабиться. Ведь если у нас воздушная тревога 10 часов, это означает, что те, кто сбивает "Шахеды" - они находятся на позициях часов 16. А этим людям надо есть, спать. Это истощает нашу систему ПВО, это политика врага", - пояснил Нарожный.

Удары РФ: важные новости

По данным журналистов WSJ, Россия за последний год существенно нарастила производство ударных БПЛА. Так, с начала 2025 года, более 24 тысяч российских беспилотников уже атаковали украинские города. Также журналисты отмечают, что стоимость "Шахедов" для России лежит где-то в промежутке от $35 000 до $60 000 за единицу.

Тем временем в Киеве разворачивается система перехвата вражеских дронов, которые летят на столицу. По словам главы столичной ОГА Тимура Ткаченко, на реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Отмечается, что деньги пойдут не только на закупку техники, но и на создание эффективной системы реагирования.

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