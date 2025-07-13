Сергей Бескрестнов ответил на все слухи об "умениях" ударных БПЛА типа "Шахед".

На российских ударных БПЛА типа "Шахед" до сих пор не было обнаружено никаких систем уклонения, маневрирования или датчиков, что говорит о том, что они не могут видеть вспышки от ПВО в воздухе, системы наведения авиации, работу РЛС и так далее, заявил эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Все, что вы видите, это результат программирования маршрута. При программировании россиянами учитываются данные разведки, поэтому маневры часто выглядят, как осознанные", - отметил он в публикации Facebook.

Также "Флеш" подчеркнул, что "Шахеды" не управляются россиянами через мобильную связь. А еще, отвечая на вопрос одного из пользователей в комментариях, заявил, что, по слухам, ударные беспилотники Shahed-136 (с искусственным интеллектом), которые Россия получала от Ирана, стоили оккупантам от 500 тысяч до миллиона долларов.

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Ранее УНИАН сообщал, почему российские "Шахеды" могут пролетать через всю Украину. Одной из главных причин является перевод специалистов из мобильных групп в подразделения пехоты. "Таким шагом можно навредить самому себе. От таких шагов будут последствия", - объяснил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина".

Другой эксперт, Павел Нарожный, рассказал, что российские оккупанты не смогут каждую ночь запускать по 1000 "Шахедов". Они могут это делать периодически и какую-то часть из БПЛА будут составлять имитаторы.

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