Враг наращивает производство дронов и модернизирует их, чтобы нанести Украине максимальный ущерб и истощить запасы ракет.

За последний год на российских заводах увеличилось производство ударных беспилотников, с помощью которых враг ежедневно атакует украинские города и в последнее время речь идет об их рекордном количестве, пишет WSJ.

Согласно данным Центра информационной устойчивости, с начала 2025 года более 24 тысяч российских беспилотников уже атаковали украинские города. Отмечается, что в среду, 9 июля Россия атаковала территорию Украины таким количеством беспилотников, которое она запускала за весь июль 2024 года.

"Они постоянно бьют новые рекорды", - заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Видео дня

Самую масштабную атаку по Украине 9 июля России помогло выполнить и соглашение, которое было подписано с Ираном еще в ноябре 2022 года. Тогда стороны договорились о производстве и закупке иранских ударных беспилотников Shahed на территории России.

В недавнем отчете некоммерческой организации C4ADS, занимающейся исследованием нелегальных сетей по всему миру, была обнародована информация, что Россия заплатила 1,75 миллиарда долларов Ирану за технологию Shahed, оборудование, исходный код и 6000 беспилотников.

Указывается, что тогда в 2022 году Россия уже использовала значительную часть своих запасов ракет дальнего радиуса действия, а дешевые иранские беспилотники стали альтернативой, что позволило Москве продолжать воздушные атаки по Украине.

Аналитики называют разную стоимость производства одного беспилотника типа "шахед" для России - от $35 000 до $60 000.

В начале модели поставлялись напрямую из Ирана, но впоследствии Россия освоила различные элементы производственной цепочки. В Татарстане были расширены производственные мощности в особой экономической зоне "Алабуга", где происходит производство этих беспилотников. Работники, которых нанимали из Африки, использовали китайские комплектующие, а также использовались логистические сети, которые Иран настроил за время многолетнего противостояния с Западом.

Отмечается, что хотя украинские беспилотники и наносили удары по этому объекту, но России удалось продолжить работу по производству "шахедов". Согласно данным украинской разведки, после этих атак часть работ враг перевел на другие объекты по всей территории России.

Издание подчеркивает, что благодаря производству беспилотников в стране, России удалось снизить свою зависимость от Ирана, и это решение было уместным в свете бомбардировок Ирана со стороны Израиля в прошлом месяце. Более того, из-за необходимости наносить ответные удары по Израилю, у Ирана сократились собственные запасы беспилотников.

Указывается, что Москва также улучшила оригинальную конструкцию иранских беспилотников, благодаря чему они стали более быстрыми и тихими. За счет этого, увеличилась их маневренность и удалось максимизировать вред от их ударов.

Украина имеет официальные данные, что сейчас Россия производит более 5 000 таких беспилотников дальнего радиуса действия и приманок каждый месяц. Указывается, что некоторые из этих БПЛА могут пролететь 2 500 километров до своей цели.

Сообщается, что с целью уничтожения вражеских дронов в небе, Украине приходится каждый раз поднимать в воздух реактивные истребители и вертолеты, привлекать системы радиоэлектронного подавления, мобильные группы противовоздушной обороны на земле.

"Мы используем все ресурсы, которые есть в нашем распоряжении", - отметил представитель ВВС Юрий Игнат.

Как сообщает издание, Россия постоянно меняет тактику, поскольку хочет нанести Украине максимальный вред. Ее целью является заставить нас использовать больше ценных ракет-перехватчиков для сбивания дронов-приманок, которые очень похожи на "шахеды", но не содержат взрывчатки.

Однако, по словам Игната, украинской противовоздушной обороне каждый раз удается все лучше распознавать такие дроны-приманки, поскольку они имеют различия во внешнем виде, звуке с "шахедами". Чтобы вывести их из строя, Украина использует только средства радиоэлектронной борьбы.

Однако, и Москва заявляет, что Украина в ответ ежедневно запускает десятки своих беспилотников по территории России.

Атаки РФ "шахедами" по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия атаковала дронами Харьков, одним из места попадания стал роддом. В результате, пострадали три женщины с младенцами.

Также мы писали, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал, что Украина занимается разработкой, которая помогла бы сбивать российские ракеты типа "Кинжал" или "Циркон".

Вас также могут заинтересовать новости: