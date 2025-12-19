Минобороны Украины сотрудничает с более чем 10 производителями дронов-перехватчиков.

В Министерстве обороны Украины заявили, что с начала декабря украинским войскам ежедневно поставляют почти 950 дронов-перехватчиков, которые предназначены для противодействия вражеским БПЛА типа Shahed. Это является важной вехой в производстве таких беспилотников, пишет Business Insider.

В издании напомнили, что дроны-перехватчики представляют собой FPV-беспилотники, которые предназначены для уничтожения воздушных средств поражения противника. Чаще всего такие дроны летают с помощью четырех моторных пропеллеров, но в отличие от обычных квадрокоптеров, они часто имеет форму пули или ракеты.

"Эти средства позволяют усилить защиту от дронного террора, сохраняя ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет", - говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Кроме того, в Минобороны поделились, что ведомство сотрудничает с более чем 10 производителями дронов-перехватчиков и уже разместило дополнительные заказы на 2026 год.

В издании отметили, что украинские дроны-перехватчики должны быть достаточно быстрыми, чтобы преследовать российские "Шахеды", которые летают с крейсерской скоростью около 150-170 км/ч. Также необходимо, чтобы эти беспилотники были недорогими.

Также украинские производители дронов пытаются разработать перехватчики, способные догнать новейший российский дрон "Герань-3", который, по имеющимся данным, может летать со скоростью свыше 500 км/ч, добавили в издании.

Журналисты напомнили, что в июле президент Украины Владимир Зеленский поставил цель по производству 1000 дронов-перехватчиков в день. Теперь же Украина приблизилась к этой отметке.

"Шахеды" теперь могут уклоняться от дронов-перехватчиков - что известно

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, что российские "Шахеды" теперь оснащаются специальными датчиками, чтобы реагировать на появление украинских дронов-перехватчиков и уклоняться от них. Он отметил, что россияне имеют высокую адаптивность к ситуации в войне.

Жорин подчеркнул, что украинская армия тоже должна быстро адаптироваться и внедрять необходимые изменения.

