Теперь северокорейское вооружение используется не только для поддержки войск КНДР в Курской области, но и на востоке Украины.

Вооруженные силы Украины впервые поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан". Как сообщает 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis, это произошло на Луганщине. При этом аналитик Forbes Дэвид Акс указывает, что место, где была уничтожена САУ, является важной – и не самой оптимистчной деталью.

Как отмечает аналитик, 412-й беспилотный ударный авиационный батальон патрулирует участок линии фронта вокруг Купянска, ключевого города, который находится на жизненно важных линиях снабжения вдоль границы между Харьковской и Луганской областями на востоке Украины.

Тот факт, что северокорейская гаубица находилась в районе Купянска подтверждает, что тяжелое вооружение, которое Пхеньян пообещал Москве, не просто поддерживает северокорейский 11-й армейский корпус, который развернут в Курской области. Эта техника также поддерживает российские силы на востоке Украины, в частности, 1-ю гвардейскую танковую армию, которая сражается за создание плацдарма через реку Оскил, чтобы вытеснить украинский гарнизон в Купянске, пишет Акс.

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И хотя подкрепления КНДР не улучшили ситуацию для России в Курской области, однако северокорейская техника может иметь значение вокруг Купянска, прогнозирует аналитик.

Так, согласно заявлениям Украинского центра оборонных стратегий, российские войска усилили наступление на Купянском направлении - пересекли реку Оскил и продвинулись в полях к северу от Купянска.

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Ранее военнослужащий 77-й бригады Виктор Петрович рассказал, что российские оккупанты очень часто используют танки как артиллерию.

По его словам, в Купянском районе, за последнее время было несколько штурмов с использованием техники. Однако это были колонны с большим количеством БТРов, БМП, которые прикрывали, в частности танки.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказывал, что на Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. Пользуясь сложными погодными условиями, такими как мороз и туман, противник переправляется на лодках и плотах с левого на правый берег, пытаясь расширить плацдарм.

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