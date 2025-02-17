По словам бойца, когда враг штурмует, используя танки, то приближаясь, он входит в зону, в которой FPV-дроны проще всего использовать для поражения.

Российские оккупанты очень часто используют танки как артиллерию. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Виктор Петрович, военнослужащий 77-й бригады Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, в Купянском районе, и последних вражеских атаках, он рассказал, что за последнее время было несколько штурмов с использованием техники.

"Но с использованием небольшого количества техники, по сравнению с предыдущими периодами, когда враг мог использовать и по 10, по 20 единиц техники. Это были колонны с большим количеством БТРов, БМП, которые прикрывали, в частности танки", - отметил военнослужащий.

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В то же время за последний месяц, после уничтожения значительного количества техники российских оккупантов, они не используют в штурмах большие соединения.

"То есть две-три единицы техники. Больше не выезжают... Я имею в виду, военной бронированной техники. Не каких-то там этих гольф-каров. Или каких-то автомобилей и тому подобное - то, что они используют также", - сказал Петрович.

На вопрос о том, что враг в последнее время меньше использует танки для атак, а больше использует их как артиллерию, он отметил, что не всегда речь идет о "вкопанных" позициях. Военнослужащий рассказал:

"Танк просто может выехать, отстрелять боекомплект и потом спрятаться в свое "закопанное" место. Где он прикрыт, где он спрятан от "глаз" с неба. Ну, и, соответственно, где он в относительной, скажем так, безопасности. Поэтому танки очень часто так используют - именно как артиллерию".

Он пояснил, что так происходит, потому что "очень много FPV-дронов, и несмотря на использование РЭБа (средств радиоэлектронной борьбы - УНИАН) - враг штурмовал, используя РЭБ, - все равно получается обойти этот РЭБ".

"И когда враг приближается, когда штурмует, используя танки, то приближаясь, он входит в зону, в которой FPV-дроны проще всего использовать для поражения. То есть, если надо залететь там где-то в тыл, 5 километров, например, или 10 километров, - там, где танк прячется, или там, где у него огневая позиция, - это гораздо сложнее, потому что очень много РЭБа по дороге. И соответственно, нужен качественный дрон, большая батарейка на дрон, чтобы дальше залететь", - сказал Петрович.

Так, отметил он, когда вражеский танк передвигается ближе к линии фронта, то, соответственно, пилотам не надо далеко лететь: они оказываются возле танка буквально за одну-две минуты.

"Соответственно, РЭБом он перекрыт только своим, который в него поместился... сверху на нем. Только этим РЭБом он прикрыт, не прикрыт каким-то другим скрытым РЭБом или стационарным. И, соответственно, его уничтожить гораздо легче", - пояснил военнослужащий.

Он также отметил, что бывает так, что FPV-дрон уничтожает установленный на танке или другой технике РЭБ.

Война в Украине - использование дронов

Ранее издание Business Insider со ссылкой на Специальное подразделение беспилотников ВСУ "Тайфун" отметило, что в Украине бушует скрытая битва РЭБ, которая значительно усложняет ведение войны с использованием дронов.

В спецподразделении заявили, что РЭБ "играет решающую роль в современной войне", она заставляет украинские подразделения БПЛА выполнять гораздо больше работы перед запуском своих разведывательных или ударных дронов.

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