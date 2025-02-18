Произошло это на Луганщине.

Силы обороны Украины впервые за время российско-украинской войны поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан". Об этом сообщает 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis в социальной сети Facebook.

"Бойцы 412 полка NEMESIS на Луганщине поразили редкую 170-миллиметровую САУ М1978 "Коксан", – говорится в сообщении. Отмечается, что дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным снарядом – 54-60 км.

Скорость стрельбы составляет 2 выстрела в течение 5 мин, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжальщиков/подносчиков).

При этом, впервые САУ "Коксан" на вооружении оккупационной армии РФ была замечена в октябре 2024 года.

Первое боевое применение установки зафиксировано еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

САУ "Коксан" в войне РФ против Украины

В начале января в сеть выложили первое видео с самоходной артиллерийской установкой М-1978 "Коксан" на фронтах российско-украинской войны.

Впоследствии стало известно, что Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем для применения на фронте против Украины.

170-мм гаубицы M1989 Koksan – одна из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире, известная как "пушка чучхе". Эти установки были разработаны для обстрелов столицы Южной Кореи в случае военного конфликта.

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