По словам военного, в районе Двуречной продолжаются тяжелые боевые действия.

На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Эспрессо".

"Ситуация в районе Двуречной сложная. Пользуясь сложными погодными условиями, такими как мороз и туман, противник переправляется на лодках и плотах с левого на правый берег, пытаясь расширить плацдарм. Сейчас группировка врага не имеет поддержки бронетехники и постоянной логистики для обеспечения боеприпасами и техникой. Это не позволяет полностью закрепиться для организации дальнейших штурмов Купянска", - отметил военный.

По его словам, несмотря на сложности, армия РФ продолжает свои попытки. Он добавил, что Силы обороны проводят круглосуточное поражение районов сосредоточения врага и маршрутов его выдвижения.

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Федоренко добавил, что враг пытается расширить возникший клин до Кругляковки. Кроме того, оккупанты постоянно проводят ударные штурмовые действия, применяя метод "карусели".

"Сначала противник штурмует с применением бронированной техники. Когда Силы обороны уничтожают эту технику, враг применяет высокоманевренные подразделения. Тогда пехота выполняет следующие действия. Такие комбинации противник постоянно пытается держать в динамике и продавить боевые порядки ВСУ", - отметил военный.

В то же время командир полка "Ахиллес" добавил, что во время утреннего боя 15 февраля было обезврежено шесть единиц вражеской техники на этом отрезке, с помощью объединенной работы различных подразделений.

"Работали 77-я аэромобильная бригада, первая бригада оперативного назначения "Буревій", 429-й отдельный полк "Ахиллес". Враг был вовремя обнаружен, и с помощью объединенного огневого воздействия было нанесено огневое поражение, в результате чего наступление противника захлебнулось", - отметил Федоренко.

По словам военного, Силы обороны смогут в краткосрочной перспективе остановить продвижение РФ на этом направлении, однако для полной остановки нужно работать всем. Существенный ресурс бойцы получают благодаря государственным программам, но для высокоэффективного выполнения боевых задач необходима поддержка всех украинцев.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что потери РФ на Курщине приближаются к "юбилею". По его словам, скоро эта отметка приблизится в 50 тысяч убитыми и ранеными.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась. Он отметил, что в последнее время украинцы чувствуют себя там увереннее, чем раньше.

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