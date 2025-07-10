Российской армии передали новую партию бомбардировщиков-'утконосов' (фото)

Самолет нередко критикуют из-за недостаточной тяжеловооруженности и плохой маневренности.

"Объединенная авиастроительная корпорация" отправила в оккупационную армию фронтовые бомбардировщики (или истребители-бомбардировщики) Су-34. Об этом сообщает "Ростех".

Самолеты передали после прохождения ими цикла заводских испытаний и проверки на различных рабочих режимах. По словам россиян, в этом году ОАК планирует увеличить объемы выпуска боевых самолетов.

Отметим, что подсчитать количество самолетов, которые получила или получит армия РФ довольно трудно, ведь россияне не называют количества переданных машин, тогда как бортовые номера ретушируются.

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Можно предположить, что сейчас войскам отправили несколько бомбардировщиков.

Стоит сказать, что это не первая партия Су-34, которую российским войскам передали в 2025 году. О передаче этих самолетов сообщалось в апреле. Тогда армия России также получила по меньшей мере два новых боевых самолета.

Су-34 - что известно

Самолет имеет довольно необычную внешность, из-за чего его иногда называют "утенком" или "утконосом". Также Су-34 несколько напоминает малозаметные истребители пятого поколения, впрочем, на самом деле является одной из многочисленных модификаций советского Су-27, который, как известно, относится к четвертому.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нередко критикуют за недостаточную тяговооруженность и плохую маневренность, из-за чего его трудно использовать как самолет завоевания господства в небе. Таким образом, Су-34 существенно уступает современным истребителям в многофункциональности.

Среди преимуществ Су-34 - большой арсенал оружия класса "воздух-поверхность". В частности, разнообразные бомбы с модулями планирования и коррекции (МПК), которые РФ активно использует в войне против Украины.

Отметим, что Украина долгое время не имела своего аналога, однако недавно продемонстрировала отечественный КАБ, похожий на МПК.

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