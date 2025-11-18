Его боевая часть имеет вес 8-9 килограммов, дальность полета - несколько сотен километров.

Российские оккупанты в прифронтовых районах все активнее применяют ударные дроны Shahed-107.

Об этом рассказал специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Все чаще в прифронтовых зонах фиксируется применение нового типа "Шахеда-107". Пока что этот БпЛА до конца не изучен. Но уже можно сказать о боевой части весом 8-9 килограммов и дальности полета несколько сотен километров", - отметил эксперт.

По его словам, навигация БПЛА происходит на основе 4-элементной CRPA антенны.

Также "Флэш" проинформировал, что эти БпЛА произведены в 2024 году в Иране.

"Можно предположить, что россияне продолжат производство этого БпЛА на территории России. Это попытка противника "закрыть" потребность БпЛА в массовом сегменте мидлстрайков", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее "Флэш" рассказал, что за 10-12 км от линии фронта россияне уничтожают всю инфраструктуру. В частности, враг наносит удары авиационными бомбами и FPV-дронами.

Он поделился, что ему пришлось снять все свое оборудование из зоны между населенными пунктами Покровское и Железнодорожное Синельниковского района Днепропетровской области.

По словам специалиста, наибольшую угрозу в этой зоне представляют оптоволоконные дроны. Он подчеркнул, что такие беспилотники трудно заметить, но россияне активно используют их.

