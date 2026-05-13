Эксперт назвал слабое место новой российской ракеты 'Герань-5'

Новое российское изделие имеет существенные недостатки, отметил Криволап.

Новую российскую реактивную ракету-дрон "Герань-5" нельзя сравнивать с серьезными и мощными ракетами, но нужно учитывать, что это средство все равно может представлять опасность для Украины. Об этом в эфире "Фабрики новостей" сообщил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

Он обратил внимание на то, что по обнародованным видео было видно, что ракету-дрон "Герань-5" запускали с 80-метровой платформы, которую "даже не назовешь катапультой".

"Более тяжелая, более мощная, более серьезная ракета, которая имеет совершенно другие характеристики, стартует с помощью пороховиков, ракетных ускорителей. А россияне не могут это обеспечить. А почему так происходит? Потому что, скорее всего, если дать большое ускорение, то эта новая российская "Герань-5" может сломаться. Она может не выдержать. И боевая нагрузка там 90 кг и дальность на тысячу километров, на мой взгляд, – как-то это несерьезно выглядит", – считает Криволап.

Видео дня

В то же время эксперт признал, что "Герань-5" представляет собой вызов для украинской ПВО, потому что придется следовать определенным алгоритмам, как противостоять такому оружию и как наиболее эффективно его уничтожать.

Российская ракета "Герань-5"

Как сообщал УНИАН, РФ на военном параде 9 мая впервые показала свою новую ракету "Герань-5", которую уже использовала для ударов по Украине.

Эксперты отметили, что Россия просто скопировала иранский дрон Karrar и создала дрон-ракету, способную лететь со скоростью 800 км/ч с боевой частью весом 90 кг.

Советник президента Украины и бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин отметил, что ракета-дрон "Герань-5" является попыткой скопировать украинскую крылатую ракету "Фламинго".

Вас также могут заинтересовать новости: