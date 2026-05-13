Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи Трампа с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои ожидания от запланированной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. В частности, он надеется, что на повестке дня будет вопрос о прекращении российской войны против Украины. Об этом глава государства сказал во время выступления на саммите Бухарестской девятки.
"Мы на постоянной связи с нашими американскими партнерами. Мы благодарны и рассчитываем, что вопрос о прекращении российской войны против Украины будет подниматься сейчас, пока президент Соединенных Штатов находится в Китае", – заявил Зеленский.
При этом он призвал не забывать, что наиболее эффективными инструментами являются те, которые могут физически остановить российские захватнические войска. И это особенно касается программы PURL, которая помогает Украине, пока в Европе нет собственного достаточного производства антибаллистических ракет и систем защиты от баллистики. Поэтому антибаллистические ракеты закупаются в США.
Президент призвал всех присоединяться к антибаллистической коалиции, которая сейчас формируется.
Визит Трампа в Китай – что известно
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая. В четверг, 14 мая, состоится встреча, после которой он вместе с лидером Китая Си Цзиньпином посетит Храм Неба и примет участие в государственном банкете вечером.
В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Он станет первым американским лидером за почти десятилетие, который посетит Китай.