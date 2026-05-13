Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи Трампа с Си Цзиньпином

Зеленский призвал не забывать, что наиболее эффективными инструментами являются те, которые способны физически остановить российские захватнические войска.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои ожидания от запланированной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. В частности, он надеется, что на повестке дня будет вопрос о прекращении российской войны против Украины. Об этом глава государства сказал во время выступления на саммите Бухарестской девятки.

"Мы на постоянной связи с нашими американскими партнерами. Мы благодарны и рассчитываем, что вопрос о прекращении российской войны против Украины будет подниматься сейчас, пока президент Соединенных Штатов находится в Китае", – заявил Зеленский.

При этом он призвал не забывать, что наиболее эффективными инструментами являются те, которые могут физически остановить российские захватнические войска. И это особенно касается программы PURL, которая помогает Украине, пока в Европе нет собственного достаточного производства антибаллистических ракет и систем защиты от баллистики. Поэтому антибаллистические ракеты закупаются в США.

Президент призвал всех присоединяться к антибаллистической коалиции, которая сейчас формируется.

Визит Трампа в Китай – что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая. В четверг, 14 мая, состоится встреча, после которой он вместе с лидером Китая Си Цзиньпином посетит Храм Неба и примет участие в государственном банкете вечером.

В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Он станет первым американским лидером за почти десятилетие, который посетит Китай.

