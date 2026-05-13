'Темная фабрика' Китая вдвое повысила эффективность производства истребителей J-20, – СМИ

Завод по производству истребителей пятого поколения спроектирован для работы с минимальным количеством персонала или даже полностью без участия людей.

Китай более чем вдвое повысил эффективность производства компонентов для малозаметных истребителей на своей "темной фабрике", где автономные транспортные средства и оборудование на базе искусственного интеллекта работают почти круглосуточно. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Темные фабрики" – это предприятия, спроектированные для работы с минимальным или полным отсутствием участия человека. Благодаря этому отпадает необходимость в освещении, что позволяет сократить потребление энергии и эксплуатационные расходы.

Ранее процесс строительства J-20 требовал постоянного контроля со стороны работников, однако теперь предприятие может изготавливать "каркас" самолета почти полностью автономно. В настоящее время фабрика производит компоненты для самых современных китайских истребителей, в частности J-20, который считается китайским ответом американскому F-22.

Видео дня

Разработанный компанией Chengdu Aircraft Corporation истребитель стал символом военной модернизации Пекина и был официально признан боеготовым в 2018 году. Массовое производство этих самолетов началось через два года. На сегодняшний день китайцы уже построили более 300 таких машин.

Китайская авиация – последние новости

Таким образом, флот китайских "невидимок" J-20 существенно превзошел по количеству флот американских F-22, которых за все годы было изготовлено около 190. Важным фактором в этом стал отказ Китая от зависимости от иностранных технологий. Ранее истребители J-20 оснащались российскими двигателями семейства АЛ-31, что сдерживало темпы производства.

Однако, как считают аналитики, Пекин сумел преодолеть эту проблему благодаря налаживанию массового выпуска собственных двигателей WS-10C. Более того, новейшие партии самолетов уже комплектуются еще более мощными двигателями WS-15, которые обеспечивают истребителю возможность сверхзвукового полета без использования форсажа – так называемый суперкруиз.

Стоит сказать, что, несмотря на успехи в производстве J-20, Китай все еще уступает Западу по общему количеству истребителей пятого поколения, ведь американских F-35 изготовлено уже более 1300. Пекин рассчитывает сократить отставание благодаря новейшему J-35, который концептуально близок к американскому истребителю.

Вас также могут заинтересовать новости: