Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала и газоперерабатывающего завода в РФ

Украинские защитники нанесли очередные удары по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим предприятиям противника.

Украинские защитники продолжают наносить удары в глубоком тылу России по объектам, обеспечивающим нужды российских захватнических войск в войне против Украины.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, 12 мая и в ночь на 13 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

"Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется", – говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, "Таманьнефтегаз" – один из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Он используется для перевалки нефти, мазута, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов. Комплекс располагает резервуарным парком большого объема.

"Объект задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск", – добавили в сообщении.

Другие поражения

Кроме того, 13 мая подразделения Сил обороны Украины поразили установки первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе "Ярославский" в Ярославле (Ярославская обл., РФ).

"Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является важной составляющей в обеспечении логистики вражеской армии", – говорится в сообщении.

Также подтверждено поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода "Астраханский" в Астраханской области РФ. В результате удара возник пожар на территории объекта.

"Предприятие является важным элементом газотранспортной и топливной инфраструктуры государства-агрессора и задействовано в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса РФ", – говорится в сообщении.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Удары по позициям россиян на оккупированной территории

Кроме того, как отметили в Генштабе, были поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Комышувахи на временно оккупированной части Донецкой области. Также поражен пункт управления БПЛА противника в Мирном на оккупированной части Донецкой области.

Вместе с тем украинские воины наносили удары по районам сосредоточения живой силы противника в Конских Раздорах Запорожской области, Олешках Херсонской области, Теткино Курской области РФ, Наумовке Белгородской области РФ, а также в районах Мирного и Ровно в Донецкой области и Варачино Сумской области.

Удары по НПЗ РФ

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины в последние месяцы усилили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате этого в России возник дефицит бензина.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины в третий раз нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Пермьнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции в российском городе Пермь.

