Американский F-35 или китайский J-20: какой истребитель быстрее и опаснее

Новое сравнение характеристик передовых истребителей США и Китая выявило разрыв в возможностях.

Китайский стелс-истребитель J-20 способен значительно опережать американский F-35 по скоростным показателям, развивая Мах 2,0 против Мах 1,6 у конкурента, пишет WION.

Как отмечает аналитик издания, разница в возможностях самолетов обусловлена разными военными стратегиями государств.

Известно, что американский F-35 за 80 миллионов долларов – это прежде всего "умный" самолет. Он делает ставку не на скорость, а на незаметность, мощное вооружение и сверхсовременные сенсоры, которые видят все вокруг.

Зато китайский J-20 – это тяжелый перехватчик, главная задача которого – максимально быстро патрулировать огромные просторы Тихого океана.

Особое внимание в материале уделяется двигателям. Модернизированные китайские самолеты с установками WS-15 получили возможность "суперкруиза", что позволяет поддерживать сверхзвуковой полет без использования форсажей. По мнению автора, это критическое преимущество, ведь у F-35 такая функция "полностью отсутствует".

Более того, попытки американского самолета догнать оппонента на максимальных скоростях приводят к возникновению "теплового штрафа". Как отмечается в публикации, один двигатель F-35 создает мощный тепловой шлейф, который становится "маяком для систем инфракрасного слежения", демаскируя самолет.

Однако в Пентагоне сохраняют спокойствие по поводу таких цифр. По имеющимся данным, военная стратегия США основана на том, что F-35 не нужно опережать J-20, чтобы победить его.

Американцы полагаются на более совершенные радары и сети обмена данными, чтобы обнаружить врага еще до того, как скорость начнет играть решающую роль.

Американские арсеналы иссякают

Ранее УНИАН писал, что США потеряли важнейшее оружие для борьбы с Китаем. По данным The New York Times, Штаты выпустили более 1000 крылатых ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз превышает количество, которое они закупают ежегодно. Кроме того, Пентагон использовал более 1200 ракет-перехватчиков Patriot, стоимость каждой из которых превышала 4 миллиона долларов, а также более 1000 наземных ракет Precision Strike и ATACMS, что снизило запасы до "тревожного" уровня.

