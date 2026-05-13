В Украине незаметно исчезает отрасль, которая недавно приносила сотни миллионов долларов

Украинские домохозяйства всего за три года потеряли почти 10% урожая грецкого ореха. В то же время его производство в промышленных садах растет, но значительно медленнее, сообщила УНИАН аналитик Киевской школы экономики, автор исследования Ukraine’s walnut industry Роксолана Назаркина.
"В домохозяйствах производство сокращается: со 112 тыс. тонн в 2020 году до 103 тыс. тонн в 2023 году. Это частично связано со старением деревьев и отсутствием системного обновления насаждений", – говорит эксперт.
За это же время производство грецкого ореха в промышленных садах выросло с 0,9 тыс. тонн до 3,04 тыс. тонн, то есть покрыло лишь 24% потерь урожая фермеров. Всего за три года Украина потеряла 6,9 тыс. тонн урожая ореха.
"Промышленное производство должно постепенно расти, поскольку значительная часть новых насаждений еще не достигла полного плодоношения из-за относительно недавнего закладки садов", – уточняет Назаркина.
В то же время промышленное выращивание ореха требует значительных инвестиций – это расходы на саженцы, орошение, средства защиты растений и удобрения. К тому же промышленные производители значительно сильнее страдают от топливного кризиса и погодных аномалий, чем фермеры.
"Первые существенные доходы производители обычно получают только через 5–7 лет после посадки, поэтому это направление с высокими стартовыми затратами и длительным периодом окупаемости", – добавляет эксперт.
На экспорте орехов с 2020 по 2024 год Украина заработала 461,4 млн долларов – среднегодовой показатель составил 92,2 млн долларов. В 2025 году он упал в десять раз.
