Россия впервые показала крылатую ракету 'Герань-5': чем она опасна

В сети её сравнивают с украинской группой "Фламинго".

Россия на "параде Победы" 9 мая впервые показала свою новую крылатую ракету "Герань-5", которую уже использовала для ударов по Украине. Как пишут аналитики Defense Express, кадры ракеты, вероятно, были сняты с пусковой площадки, расположенной в Орловской области.

Как отмечают аналитики, в сети "Герань-5" уже сравнили с украинской FP-5 "Фламинго" или немецкой "Фау-1". В то же время по сравнению с "Фламинго" российская "Герань-5" имеет меньшие размеры, значительно меньшую боевую часть (90 кг против 1-тонной БЧ FP-5) и втрое меньшую дальность – 1000 км.

При этом фактически новая российская разработка является "копией копии". Так, аналитики отмечают, что российские специалисты вдохновлялись разработкой Ирана под названием Karrar, в частности, скопировали решения по расположению крыльев, хотя они и получили несколько иную форму. При этом сам иранский Karrar вполне можно назвать копией американского дрона-мишени MQM-107 Streaker, отмечают в Defense Express.

Видео дня

Чем "Герань-5" опасна для Украины

Отмечается, что россияне вооружили свою крылатую ракету ракетой "воздух-воздух" Р-73.

При этом благодаря реактивному двигателю, который позволяет ракете развивать скорость ориентировочно до 600 км/ч, "Герань-5" представляет угрозу, в том числе в контексте перегрузки средств противовоздушной обороны в случае ее более-менее массового производства, подчеркивают аналитики.

Также в Defense Express указывают, что "Герань-5" была создана из компонентов, максимально унифицированных с другими образцами этой линейки, при этом задействованы как китайские комплектующие, включая двигатель, так и компоненты производства западных стран, в частности, США или Германии.

Для навигации на эту крылатую ракету устанавливается антенна "Комета", при этом недавно Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс", производящему эту деталь.

Герань-5 – что известно о новом российском оружии

Как отмечал Сергей "Флеш" Бескрестнов, новый российский дрон "Герань-5" – это очередная попытка реализации бюджетной крылатой ракеты вместо реактивного "Шахеда". По его мнению, основная причина его создания – поиск решения против современных антишахедных решений Украины.

Эксперт Анатолий Храпчинский рассказал УНИАН, что по скорости и боевым возможностям они приближаются к крылатым ракетам и могут запускаться с пикапов и тактической авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: