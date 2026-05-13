Трамп уничтожил ключевой инструмент для достижения мира, – NYT

Для Трампа громкие заголовки сегодня важнее, чем реальное заключение мира через несколько месяцев или лет.

За время своего второго президентства, которое длится чуть больше года, Дональд Трамп умудрился уничтожить в глобальном масштабе такой важный инструмент, как прекращение огня в вооруженных конфликтах. Об этом пишет The New York Times (NYT), анализируя "парадное" перемирие между Украиной и РФ.

Издание ссылается на профессора Института международных исследований мира Крока при Университете Нотр-Дам (США) Мадхава Джоши. Тот подсчитал, что в промежутке между 1989 и 2018 годами в мире было заключено 42 всеобъемлющих мирных соглашения. Начинались они с прекращения огня, за которым следовали в среднем 1570 дней кропотливой технической работы, что и выливалось в финальное соглашение.

Однако, как отмечает исследователь, Дональду Трампу неинтересно заниматься кропотливой технической работой, которая длится годами. Ему нужны громкие заголовки в СМИ уже сегодня. Именно поэтому он представляет любое прекращение огня – будь то в российско-украинской войне или в конфликте на Ближнем Востоке – как фактическое окончание войны, за которым со дня на день последует и финальное мирное соглашение. И этим он дискредитирует саму идею режима прекращения огня как первого шага к началу работы над мирным соглашением.

NYT описывает хрупкое перемирие на Ближнем Востоке, сопровождающееся периодическими ударами, а также констатирует, что путинское перемирие 9 мая почти не отразилось на фронте, где продолжались активные боевые действия.

По словам профессора Джоши, последнему перемирию между Россией и Украиной не хватало основных предпосылок для успеха: независимого мониторинга ситуации на фронте и прочной политической основы.

Дэниел Байман, профессор Джорджтаунского университета и старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (США), убежден, что это является следствием того подхода к дипломатии, который практикует Дональд Трамп. Байман отметил, что Трамп отодвинул на второй план опытных чиновников и дипломатов, поставив руководить переговорами своего давнего друга и зятя.

"Для президента прекращение огня равносильно "миру", – сказал Байман, отметив, что для Трампа главное – получить "позитивные заголовки" уже сегодня. И президента США не беспокоит, что за последние полтора года он уже неоднократно объявлял о почти достигнутой договоренности о прекращении войны в Украине.

Украинский журналист и писатель Владимир Ермоленко в комментарии NYT отметил, что Россия пользуется таким подходом Трампа и прибегает к тактике рассчитанного "маскарада". Речь идет о сознательном объявлении ложной готовности к миру, пока идет подготовка к новым наступательным операциям.

