В Турции из-за масштабных наводнений пострадали 12 человек

В Турции сильные ливни вызвали серьезные наводнения в районе поблизости от побережья Черного моря. Об этом пишет AP со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Согласно официальным данным, вода затопила жилые дома и предприятия, смыла автомобили. По меньшей мере 12 человек были госпитализированы с легкими травмами.

Как стало известно, сильные осадки вечером во вторник привели к выходу рек из берегов в районе Гавза провинции Самсун. Потоки воды хлынули по улицам, унося автомобили и обломки. Затоплены оказались подвалы и первые этажи нескольких зданий.

Все пострадавшие, по информации агентства, получили незначительные травмы. Часть людей самостоятельно добралась до больниц, других доставили медики.

К ликвидации последствий стихии привлекли пожарных, полицию и спасательные службы, которые помогали эвакуировать жителей и расчищать завалы.

