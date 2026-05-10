Жалкая копия 'Фламинго': в ОП высмеяли новую российскую 'Герань-5'

Новая российская ракета-дрон "Герань-5" представляет собой попытку скопировать украинскую "Фламинго", однако значительно уступает ей.

Новая российская реактивная ракета-дрон "Герань-5", которую показали во время парада 9 мая в Москве, является попыткой скопировать украинскую крылатую ракету "Фламинго". Однако российская разработка существенно уступает украинской по характеристикам. Об этом заявил советник президента Украины и бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин, пишет LIGA.net.

По его словам, внешнее сходство между российской "Геранью-5" и украинской FP-5 "Фламинго" объясняется тем, что россияне пытались скопировать украинскую разработку.

Камышин подчеркнул, что российский дрон имеет примерно в десять раз меньшую дальность полета и боевую часть, чем украинский "Фламинго". По оценке советника президента, по своим возможностям "Герань-5" находится где-то между украинскими ракетами-дронами "Пекло" и "Паляница".

Он также резко раскритиковал российскую новинку, заявив, что на пятом году полномасштабной войны России нечего продемонстрировать, кроме "жалкой копии" украинского оружия.

Что известно об украинском "Фламинго"

По военной классификации "Фламинго" формально кодифицирован как беспилотник. В то же время в компании Fire Point объясняли, что подобное решение связано с процедурой сертификации и более быстрым допуском вооружения к использованию.

Разработчики заявляют, что дальность "Фламинго" составляет до 3000 километров, а максимальная масса боевой части – 1150 кг.

Для сравнения, по данным украинской разведки, российская "Герань-5" имеет боевую часть около 90 кг и дальность поражения примерно 1000 км.

"Фламинго" уже применяли для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что именно "Фламинго" использовали для удара по российскому военному заводу в Чебоксарах 5 мая. По его словам, ракеты-дроны преодолели более 1500 км.

Россия показывала новые дроны только на экранах

После серии успешных украинских ударов по территории РФ во время парада 9 мая в Москве фактически не демонстрировали реальную военную технику. Зато новые образцы вооружения, в частности"Герань-5", показывали только в видеороликах на экранах Красной площади.

Ранее название "Герань" российские оккупанты использовали для маркировки локализованных иранских дронов типа Shahed. В частности, дроны-камикадзе Shahed-136 в РФ называют "Герань-2".

