'Вас терроризируют, но вы молчите': в САП раскрыли новые подробности диалога Ермака с гадалкой

Ранее выяснилось, что глава ОП мог влиять на кадровые назначения, обсуждая их с контактом "Вероника Фэншуй офис".

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак обсуждал с гадалкой вопросы дела, которое против него возбудили НАБУ и САП, а также называл ей фамилии высокопоставленных чиновников.

Об этом стало известно из слов прокурора САП во время судебного заседания по избранию Ермаку меры пресечения.

В частности отмечается, что 24 декабря 2025 года, когда правоохранители провели обыски в доме водителя Ермака, экс-глава ОП написал Аникиевич Веронке сообщение, состоящее из двух фамилий – Клименко и Кривонос (руководители НАБУ и САП). На что она ему ответила:

"Я сегодня очень злая. Поэтому заранее прошу прощения за резкость. Но, с другой стороны, возможно, моя резкость настроит вас на другую волну. Вы в течение последних месяцев не эскалируете конфликт и не отвечаете на нападки. О какой-либо эскалации не может быть и речи, если вы начнете что-то делать. Это не эскалация, а элементарная самозащита, но вы этого не делаете. Вас обоих психологически терроризируют, но вы молчите. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что еще должно произойти, чтобы вы начали действовать?... Ситуация такова, что либо вы, либо вас".

В ответ Ермак написал ей следующий текст: "Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов".

Позже, по словам прокурорши, Вероника писала Ермаку:

"Вы сейчас беспокоитесь из-за документов и ареста. Это неприятно, но пока нет серьезных доказательств. После чего у вас появится моральное и юридическое право их уничтожить. Но если они придут к власти, то будут действовать более решительно, и не будет ни друга-гаранта, ни широких полномочий. Лучше всего будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас сейчас вернуть на месяц-два назад, то вы бы действовали совсем иначе. И если сейчас запускать эту ситуацию, то где-то через месяц будет примерно так же".

Отметим, что во время заседания 12 мая стало известно, что Ермак мог иметь отношение к кадровым назначениям и обсуждал их с контактом, подписанным "Вероника Фэншуй офис".

По словам прокурора, этому абоненту Ермак отправлял даты рождения кандидатов. Среди вероятных кандидатов, которых Ермак отправлял гадалке, были, в частности, кандидаты на должность министра здравоохранения, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Также они обсуждали кадровые назначения в СБУ.

Дело Ермака: что известно

Напомним, в Киеве продолжается суд, на котором рассматривается мера пресечения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. САП просит суд избрать Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 180 млн гривен.

