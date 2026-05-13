Пять знаков Зодиака всю жизнь под мощным ударом судьбы: с чем это связано

Астрология утверждает, что фаза убывающей Луны традиционно связана с внутренними переменами, завершением важных этапов и эмоциональной перезагрузкой. В это время многие становятся более задумчивыми, чувствительными и склонными к самоанализу. Однако некоторые знаки Зодиака переживают влияние этой лунной фазы особенно остро, пишет tupi.fm.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В период убывающей Луны могут усиливаться тревожность, усталость, эмоциональные перепады и желание закрыться от окружающего мира. Для некоторых это время становится настоящей проверкой на внутреннюю устойчивость.

Рак

Раки особенно сильно связаны с лунной энергией, поэтому убывающая Луна заметно отражается на их эмоциональном состоянии. В этот период могут возвращаться старые воспоминания, усиливаться переживания и желание побыть наедине с собой.

Представители этого знака становятся более ранимыми, чувствительными и нуждаются в поддержке близких. Им важно замедлиться, восстановить внутренний баланс и дать себе возможность отдохнуть эмоционально.

Рыбы

Рыбы легко впитывают настроение и энергетику окружающих, поэтому в период убывающей Луны могут ощущать сильное эмоциональное истощение. Часто появляется ощущение растерянности, снижается мотивация и усиливается потребность в тишине.

В это время на поверхность могут выходить старые переживания и нерешенные вопросы. Рыбам особенно важно беречь свое эмоциональное состояние и избегать лишнего напряжения.

Скорпион

Для Скорпионов убывающая Луна становится временем глубоких внутренних перемен. Несмотря на внешнюю стойкость, представители этого знака очень остро переживают процессы завершения и эмоционального освобождения.

В этот период могут напоминать о себе старые обиды, ревность или желание контролировать происходящее. Убывающая Луна заставляет Скорпионов переосмысливать многие вещи и может провоцировать серьезные внутренние переживания.

Дева

Девам бывает непросто переживать эту фазу из-за стремления держать все под контролем. Спокойный и замедленный ритм убывающей Луны вызывает у них тревожность и ощущение, будто продуктивность снижается.

Кроме того, представители этого знака склонны слишком строго относиться к себе. Даже когда организму нужен отдых, Девы продолжают требовать от себя максимума, что только усиливает эмоциональное напряжение.

Козерог

Козероги нередко особенно остро ощущают влияние убывающей Луны как эмоционально, так и физически. Накопленная усталость, ответственность и внутреннее напряжение в этот период становятся заметнее.

Представителям этого знака бывает сложно открыто говорить о своих чувствах, поэтому многие переживания они предпочитают держать внутри. Из-за этого убывающая Луна может усиливать ощущение одиночества и эмоциональной тяжести.

