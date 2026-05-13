Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом (видео)

Вместе с Трампом в Китай прилетели руководители крупнейших американских компаний.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом. У него запланирована встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, пишет Clash Report.

Вместе с Трампом в Китай прилетели руководители крупнейших американских компаний, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска, главного исполнительного директора Apple Тима Кука и главного исполнительного директора NVIDIA Дженсена Хуанга.

Напомним, что в последний раз Трамп посещал Китай во время своего первого президентского срока в 2017 году.

Видео дня

Первым президентом США, который посещал Китай с официальным визитом был Ричард Никсон в 1972 году. Всего президенты США посещали Китай 14 раз.

Что будут обсуждать Трамп и Си Цзиньпин

Ранее Bloomberg писало, что долгожданный саммит президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином даст лидерам двух крупнейших экономик мира возможность наладить личные отношения и найти общий язык по вопросам торговли, технологий и ряда других спорных тем.

В агентстве сообщили, что Трамп и Си Цзиньпин, вероятнее всего, обсудят войну в Иране, пошлины, обязательства по торговле и закупкам, развитие искусственного интеллекта, Тайвань и критически важные минералы. Также стороны могут обсудить войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: