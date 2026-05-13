Беременная Витвицкая рассекретила пол будущего ребенка (видео)

Ведущая устроила гендер-пати на работе.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первого ребенка, рассекретила пол будущего малыша. Она устроила гендер-пати на работе в офисе и поделилась видео с мероприятия у себя в Instagram.

"Кого мы ждем? Мальчик или девочка? Смотри в прямом эфире", - подписала она ролик.

На самом видео Витвицкая намекнула, что больше хочет девочку, отметив: "Для девочки у нас уже есть имя, а вот с мальчиком будет намного сложнее".

Видео дня

Однако, когда ведущая разрезала торт, то цвет его начинки показал, что у пары должен родиться сын.

Напомним, ранее УНИАН писал, как 45-летняя Соломия Витвицкая объявила, что впервые станет мамой. Как известно, ведущая обручена с военнослужащим Алексеем Ситайло.

"Хочется проживать на полную каждое мгновение каждого дня. Особенно в такой фантастический период моей жизни", - признавалась на днях Соломия Витвицкая, говоря о своей беременности.

Вас также могут заинтересовать новости: