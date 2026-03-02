Зеленский заявил о готовности помочь Европе в защите воздушного пространства

Зеленский заявил, что ситуация на Ближнем Востоке показала, что обеспечение 100% защиты от ракет и "Шахедов" является непростой задачей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь странам Европы в укреплении противовоздушной обороны Европы, сообщает в соцсети Х Mossad Commentary.

Зеленский отметил, что Украина готова оказать помощь на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Европе защитить свое воздушное пространство в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Вероятно, Моссад - национальная разведывательная служба Израиля, которая занимается внешней разведкой и специальными операциями, имеет в виду слова президента Украины из вечернего обращения к народу в воскресенье, 1 марта.

В частности, Зеленский отметил, что ситуация на Ближнем Востоке показала, что обеспечение 100% защиты от ракет и "Шахедов" является непростой задачей.

"Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, и большее количество систем – все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "Шахеды", которые не остановило ПВО в регионе", – отметил президент Украины.

Он добавил, что все сейчас видят, что опыт защиты Украины во многом незаменим.

"Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли нам – Украине – этой зимой и в целом за время этой войны. Европа должна все же обеспечить себя реальной силой, реальной способностью защищать свое небо, свою землю, свое море от любых типов атак", – добавил президент Украины.

По словам Зеленского, правительство страны внимательно следит за ситуацией в Иране.

"Детально фиксируем сейчас и каждое изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД – все задействованы. Мы в координации с партнерами. Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вместе со своими специалистами привлечет экспертов из Украины для оказания помощи партнерам из стран Персидского залива по сбиванию иранских дронов. Стармер добавил, что Великобритания разрешила использовать США военные базы страны для "оборонительных" ударов на Ближнем Востоке. В то же время, премьер Великобритании уточнил, что Лондон не присоединяется к ударам, но продолжает оборонительные действия в регионе. По словам Стармера, США будут использовать базы для "конкретной и ограниченной оборонной цели".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп поделился, что по их подсчетам, атаки по Ирану могут продолжаться ближайшие четыре недели или меньше. По словам главы Белого дома, США удалось уничтожить не только все руководство Ирана, но даже больше. Трамп уточнил, что речь идет о 48 человек. По словам Трампа, США также понесли потери в этой военной операции. В частности, он подтвердил гибель трех американских военнослужащих. Он не исключил, что жертв может стать больше, поскольку атаки продолжаются.

