Великобритания привлечет специалистов из Украины, чтобы помочь партнерам сбивать иранские БПЛА

Великобритания не присоединяется к ударам, но продолжает оборонительные действия в регионе.

Великобритания вместе со своими специалистами привлечет экспертов из Украины для того, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, сообщил премьер-министр этой страны Кир Стармер в видео, опубликованном на его странице в соцсети Х.

"Мы также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, которые их атакуют", - сказал Стармер в видео.

Также он сообщил, что Великобритания разрешила использовать США военные базы страны для "оборонительных" ударов на Ближнем Востоке.

По словам Стармера, решение предоставить США доступ к базам приняли, чтобы обеспечить "коллективную самооборону" союзников и защитить жизни людей.

Он добавил, что США будут использовать базы для "конкретной и ограниченной оборонной цели" – уничтожения иранских ракет у источника их запуска.

"США запросили разрешение на использование британских баз для этой конкретной оборонной цели. Мы решили удовлетворить эту просьбу, чтобы предотвратить запуск ракет Ираном по региону, убийство мирных жителей, угрозу жизни британцев и удары по странам, которые не принимали в этом участия", - пояснил премьер Великобритании.

Примечательно, что, по словам Стармера, его страна не присоединяется к ударам, но продолжает оборонительные действия в регионе.

Удары по Ирану: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Центральное командование США рассказало подробности ударов по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость". В частности, они применили ряд вооружений, включая крылатые ракеты "Томагавк", истребители-невидимки и недорогие ударные беспилотники-камикадзе, созданные по иранским образцам. Судя по фотографиям, опубликованным Пентагоном, американские военные применили беспилотники-камикадзе, которые выглядят идентично новым беспилотникам LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System), производимым компанией Spektreworks из Феникса, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что впервые использовали ударные беспилотники-камикадзе, созданные по образцу иранских беспилотников Shahed. Примечательно, что стоимость американских дронов LUCAS составляет около 35 000 долларов за штуку.

Также мы писали, что в Reuters считают, что масштабная военная операция США в Иране может стать моментом, который определит наследие президента США Дональда Трампа. Как говорится в публикации, президент США Дональд Трамп идет на самый большой риск во внешней политике с момента вступления в должность в 2025 году. По мнению многих экспертов, операция США в Иране может стать затяжным конфликтом, который рискует перерасти в региональную войну. Президент США считает, что авиаудары могут вызвать народное восстание, которое свергнет правителей Ирана. В агентстве предположили, что военная операция США в Иране может закрыть дверь для дипломатии с Тегераном.

